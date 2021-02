1 La posizione di Taylor Mega e Soileil

Le frasi pronunciate da Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello in queste ultime ore al GF Vip hanno portato a diverse reazioni tra i fan del programma sui social. Se c’è chi difende l’influencer c’è chi, invece, sostiene abbia sbagliato ad utilizzare quei toni. Tra essi ci sono anche Taylor Mega e Soleil Sorge, le quali hanno preso le parti della modella brasiliana.

Taylor Mega è grande amica di Tommaso Zorzi, e pare conoscere di vista anche la Mello, ma nonostante il bene che la lega al rampollo milanese ha voluto esprimere comunque il suo disappunto per quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra le storie di Instagram, la bionda influencer friulana ha bacchettato il collega e amico: “Io voglio bene a Tommy e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dire di essere bisessuale in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una ca***ta. E questo lo dico con tanto affetto e tanta stima“, ha detto Taylor Mega su Instagram.

Ma non solo Taylor Mega. Qualcosa da dire l’ha avuta anche Soleil Sorge, che conosce molto bene Dayane Mello, con la quale è grande amica, ma anche Tommaso Zorzi. Ecco il punto di vista dell’influencer, che non si è di certo risparmiata: “Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la bella con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia!”, ha concluso.

Insomma la questione sta dividendo il mondo del web e in queste ultime ore non si fa che parlare di quanto accaduto al Grande Fratello tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Taylor Mega e Soleil Sorge, però, sembrano avere le idee molto chiare.

L’argomento, probabilmente, sarà motivo di discussione durante la puntata di venerdì. Vedremo cosa succederà.