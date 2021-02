1 Tommaso Zorzi VS Dayane Mello

Dayane Mello durante la puntata del GF Vip di lunedì 22 febbraio ha avuto il coraggio, in diretta nazionale, di esprimere i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda Cannavò, la quale però ha intrapreso una conoscenza con Andrea Zenga. A sorprendere Tommaso Zorzi e gli altri vipponi, però, è stata una scelta fatta dall’amazzone in seguito. La modella nonostante il suo amore verso Rosalinda, ha preferito salvare Samantha de Grenet (che a detta sua le è stata vicina senza ripensamenti) e mandare così la Cannavò in nomination insieme a Stefania Orlando. Scelta discutibile, ma che va comunque rispettata.

Un gesto che ha ferito Rosalinda Cannavò e che ha spaccato in due la Casa del GF Vip. In prima linea sia Tommaso Zorzi che Stefania Orlando hanno attaccato duramente Dayane Mello per la sua decisione e non sono mancate accuse. Ieri, nel tardo pomeriggio, in piazzetta Morra si è tornati a parlare della questione e il rampollo milanese è tornato a dire il suo punto di vista, nel modo più crudo e diretto possibile:

“Sei la persona più indelicata in questa Casa. Lo sei stata in cento occasioni. Non puoi parlare di delicatezza. Tu non sei una persona delicata. A te non è fregato mai niente di nessuno” – ha detto Tommaso Zorzi rivolgendosi a Dayane Mello – “È un dato di fatto. Tu puoi fare quello che vuoi. Ma predica bene. Non puoi sindacare le scelte degli altri. Di umanità ne ho visto ben poca. Sei malata, hai un pensiero malato. A me frega di Rosalinda che sta male. Io l’ho sempre messa in guardia da te e avevo ragione”.

Ma non è finita qui. Dayane Mello ha provato a spiegarsi e fargli capire che in realtà non è come dice, ma Tommaso Zorzi è parso molto convinto dei suoi pensieri. Continua…