NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2024

Amici 23

Nelle ultime ore un ex allievo di Amici ha fatto una dedica al suo ex fidanzato famoso e le sue parole hanno fatto il giro del web

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che sui social ha fatto una dedica al suo ex fidanzato famoso.

La dedica dell’ex allievo di Amici

Sono trascorse alcune settimane dalla finale di Amici 23, che come sappiamo è stata vinta da Sarah Toscano. Tuttavia l’attenzione è già rivolta alla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi, che partirà su Canale 5 a settembre. Attualmente sono già in corso i casting per gli aspiranti allievi, che andranno avanti per tutta l’estate. In rete intanto non mancano gossip e rumor su quello che potrebbe accadere all’interno del programma, tuttavia a oggi nessuna voce di corridoio è stata ancora confermata. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste qualcosa sta facendo mormorare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando un ex allievo di Amici ha postato sui suoi social un breve filmato che in breve ha attirato l’attenzione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Leonardo Lamacchia, protagonista della 20esima edizione. Nella clip in questione, in seguito rimossa, il cantante sembra fare una vera dedica a un suo ex fidanzato famoso, di cui però non fa il nome. Queste le sue parole, che in breve hanno fatto il giro dei social:

“Oggi esce l’album di una persona importante, una persona con la quale ho passato gli ultimi 4 anni della mia vita. Anche se è finita, in questo disco ci siamo anche noi, con la nostra storia e la nostra fine. Ti auguro tutto il bene del mondo. Ti amo”.

Naturalmente le parole dell’ex allievo di Amici non sono affatto passate inosservate e sui social in molti si sono chiesti a chi fosse rivolta la dedica. Leonardo tuttavia ha preferito non fare il nome della persona in questione e, come annunciato, poco dopo ha rimosso il messaggio.