È arrivato l’appello del Comitato ‘Salviamo il TDV’ che ha chiesto di fermare la vendita del Teatro delle Vittorie: “Intitolatelo a Pippo Baudo”.

Il Teatro delle Vittorie è in vendita

L’emozionante appello pubblico promosso dal Comitato “Salviamo il TDV” ha recentemente fatto il giro dei media, chiedendo di fermare la vendita del Teatro delle Vittorie e avviare un progetto di rilancio culturale per questo storico luogo della televisione italiana.

Il comitato, formato da dipendenti ed ex dipendenti RAI, ha richiesto l’immediata sospensione della vendita e ha proposto un piano di investimenti strutturali e tecnologici per restituire al Teatro delle Vittorie il suo ruolo centrale nel panorama dello spettacolo e della cultura.

Il Teatro delle Vittorie è da sempre considerato il “Tempio della TV”, un luogo che ha ospitato i più grandi show televisivi italiani e che ha visto nascere volti leggendari della televisione. Ma negli ultimi anni, secondo quanto denunciato dal comitato, il teatro ha subito un progressivo ridimensionamento che ha messo a rischio la sua funzionalità e il suo valore storico.

La memoria del luogo e della RAI non può essere cancellata, e per questo motivo il comitato ha avviato questa mobilitazione con l’obiettivo di evitare che il Teatro delle Vittorie venga dimenticato e ridotto a un semplice immobile.

Le richieste del Comitato: Fermare la vendita e rilanciare la cultura

L’appello del Comitato “Salviamo il TDV” sollecita la Dirigenza aziendale RAI, il Consiglio di Amministrazione, la Commissione di Vigilanza RAI, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rispondere positivamente a una serie di richieste fondamentali:

Bloccare immediatamente la vendita del Teatro delle Vittorie

del Teatro delle Vittorie Avviare un piano di investimenti strutturali e tecnologici per la sua ristrutturazione

per la sua ristrutturazione Restituire al Teatro una nuova vita nel panorama dello spettacolo e della cultura italiana

Intitolare il Teatro a Pippo Baudo, simbolo della televisione italiana e uno dei volti più amati dal pubblico

Il Comitato ha anche chiesto di promuovere collaborazioni con istituti e università romane legate allo spettacolo, creando un polo culturale che possa rivitalizzare il Teatro e darle una nuova missione in grado di coinvolgere anche le nuove generazioni.

La richiesta: “Intitolatelo a Pippo Baudo”

La proposta di intitolare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo non è solo un gesto simbolico, ma una dichiarazione di rispetto per la storia della televisione italiana.

Pippo Baudo, che ha condotto alcune delle trasmissioni più famose della RAI, è un simbolo di quella televisione di qualità che ha segnato generazioni di italiani. Il suo nome legato al Teatro delle Vittorie sarebbe il giusto tributo a un uomo che ha fatto la storia della RAI e che ha contribuito a formare l’identità culturale del nostro paese.

Il Teatro delle Vittorie ha rappresentato non solo un luogo di lavoro e creatività, ma anche di identità per centinaia di lavoratori, artisti e tecnici, che vi hanno dato vita a decine di produzioni indimenticabili. Il Comitato sottolinea infatti come salvare il Teatro rappresenti non solo una difesa della memoria storica della RAI, ma anche una sfida per il futuro creativo del servizio pubblico.

Come dichiarato nel comunicato: “Salvare il Teatro delle Vittorie significa aprire la RAI al futuro creativo e innovativo, partendo dalla propria storia.”

Il futuro del Teatro delle Vittorie

Quindi il futuro del Teatro delle Vittorie è ora nelle mani delle istituzioni e degli organi competenti, che devono prendere una decisione cruciale per la cultura e la televisione italiana. Se il progetto di rilancio e recupero non dovesse andare in porto, si rischierebbe di perdere uno dei simboli più significativi della storia della TV italiana.

Il comitato ha lanciato un appello pubblico a tutte le parti coinvolte per chiedere che venga fermato ogni progetto di vendita e che si apra una fase di trasparenza e partecipazione per rilanciare il Teatro delle Vittorie, un’istituzione fondamentale nel panorama della televisione pubblica.

Come aderire all’appello

Volete sapere come aderire all’appello contro la vendita del Teatro delle Vittorie?

L’appello è aperto a cittadine e cittadini, artisti, musicisti e professionisti del settore, istituzioni culturali e a chiunque voglia sostenere il mantenimento e il rilancio del Teatro.

Per partecipare è possibile aderire all’indirizzo che trovate qui a seguire nel dettaglio: change.org/salviamoilTDV.

