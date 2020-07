1 Svelata la data dell’ultima puntata di Temptation Island 2020: ecco quando andrà in onda

Siamo ormai nel vivo della settima edizione di Temptation Island 2020. Anche quest’anno alla conduzione troviamo Filippo Bisciglia. Ad oggi sono cinque coppie rimaste in gara, con Alessandro Medici e Sofia usciti nel corso della seconda puntata. Vip e Nip stanno mettendo a dura prova i propri sentimenti e continuano ad emergere numerosi colpi di scena che potrebbero ribaltare le sorti del loro destino all’interno del villaggio.

Intanto però i telespettatori si chiedono quanti appuntamenti mancano ancora al termine e quando andrà in onda dunque l’ultima attesissima puntata. Questa è dedicata solitamente al dover scoprire se i fidanzati e fidanzate stanno ancora insieme oppure se hanno superato le varie difficoltà che potrebbero averli allontanati.

E proprio a tal proposito grazie a TVBlog abbiamo appreso dettagli importanti che potrebbero quindi svelarci quando assisteremo alla vera resa dei conti tra le coppie di Temptation Island 2020. Leggiamo insieme quanto emerso dal sito sempre ben informato:

“Secondo quanto risulta a Blogo, l’ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, dovrebbe essere proposta giovedì 30 luglio. Essendo sei gli appuntamenti complessivi in programma, per forza di cose Mediaset dovrà prevedere il bis in una delle prossime settimane”.

Quindi pare proprio che ci sarà una doppia puntata in una sola settimana di Temptation Island 2020, come già successo in passato. Proprio per questo motivo il portale web è stato ancora più preciso in merito. Ecco quanto riportato:

“Secondo quanto apprendiamo, il doppio appuntamento settimanale sarà proprio quello di fine luglio. Ossia: penultima puntata in onda martedì 28, ultima puntata in onda giovedì 30 luglio“.

Dunque se tutto dovesse essere confermato tra due settimane e mezzo scopriremo finalmente quali coppie usciranno insieme dal villaggio di Temptation Island 2020 e quelle che, invece sono pronte a dirsi addio per sempre.

Ma le news su Temptation Island 2020 non sono di certo finite qui. Come già vi avevamo anticipato nel mese di giugno, infatti, è sempre più concreta la possibilità di vedere sul piccolo schermo l’edizione autunnale dedicata ai Nip. Ora sono spuntati altri importanti rumor. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta…