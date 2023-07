NEWS

Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

Temptation Island

Le esclamazioni di Gabriela a Temptation Island 2023

Nel corso della nuova puntata di Temptation Island 2023 abbiamo potuto assistere al falò di confronto immediato tra Manu e Isabella. I due ragazzi hanno deciso di uscire insieme dal reality e provare a vedere come andranno le cose tra loro. In seguito, Perla si è lasciata andare a un lunghissimo sfogo dopo aver sentito il fidanzato Mirko darle della superficiale e viziata:

“È un coglione perché lui sa solo andare a lavorare. Dentro casa non fa niente, lascia la roba ovunque. A 21 anni sono stata dentro casa, mi sono trasferita. Mi sono messa a fare lavatrici e a cucinare. L’aspettavo fino alle 23 di sera per mangiare. Mi sono preclusa un’estate dopo il lockdown.

Neanche tre giorni di mare perché stavo dietro a lui. Senza che a nessuno gliene fregasse un ca**o. Viziata di cosa? Perché ho una famiglia unita? Tu hai un percorso di vita diverso, non puoi giudicare il mio. Senza di me non vali un ca**o. Lui è superficiale. Sa solo pensare al lavoro”.

Si passa, poi, a Gabriela. La fidanzata di Temptation Island 2023, infatti, ha ascoltato dei video in cui il compagno Giuseppe parla della tentatrice Roberta. Afferma di volerla conoscere e dice che gli piace parecchio. A questo punto Gabriela ha lanciato due esclamazioni, ovvero “Stu Puorc” e “Stu zuzzus“. Queste sono salite in tendenza su Twitter in pochissimi minuti. Qui sotto il video.

Lo stato d’animo di Gabriela viene messo a dura prova! Chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/SI1GIK5p5D — Temptation Island (@TemptationITA) July 3, 2023

L’Italia che segue Temptation Island 2023 ama molto la concorrente e la supporta anche in questo modo. Vedremo come andrà avanti la sua relazione con Giuseppe. Usciranno insieme oppure no? Staremo a vedere. Continuate a seguirci, come sempre, per non perdervi tante altre news.