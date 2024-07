Secondo gli ultimi pettegolezzi, sembrerebbe che sia scoppiata una lite tra Alessia e Maika tramite messaggi dopo la fine di Temptation Island. Il motivo? Ovviamente Lino.

Cosa sarebbe accaduto dopo Temptation Island

Nonostante Temptation Island sia ormai terminato, in questi giorni si sta ancora molto parlando di alcuni dei protagonisti. In particolare ad attirare l’attenzione del web sono stati Alessia e Lino, che come è noto hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Anche un mese dopo la fine delle registrazioni i due hanno annunciato di aver confermato la decisione presa al falò e che a oggi non sono tornati insieme. Giuliano nel mentre ha rivelato di aver risentito Maika, ma di aver rinunciato a incontrarla.

Pare però che Lino abbia cambiato idea e solo poche ore fa è stato beccato proprio insieme all’ex tentatrice. Il video ovviamente ha fatto il giro dei social ma a oggi non è chiaro quali siano i rapporti tra i due. In attesa di saperne di più, a rivelare un retroscena bomba sui tre ex volti del reality show è stato Amedeo Venza.

Stando a quanto ha riportato l’esperto di gossip, sembrerebbe che dopo la fine di Temptation Island sia scoppiata una lite tramite messaggi tra Alessia e Maika. Il motivo? Naturalmente Lino. Venza tuttavia non rivela cosa le due si sarebbero scritte e il contenuto di queste presunte chat resta avvolto dunque nel mistero.

Fatto sta che a oggi pare che sia la Pascarella che Giuliano abbiano voltato pagina. Alessia infatti dal suo canto ha fatto intendere di non aver rimpianto la decisione presa al falò e attualmente si sta godendo l’estate senza pensieri. Qualche giorno fa tuttavia si è parlato di un presunto riavvicinamento per la coppia, che avrebbe iniziato a risentirsi tramite messaggi. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.