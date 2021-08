1 Temptation Island: Alessio attacca Natascia

Nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island i due protagonisti Alessio Tanoni e Natascia Zagato hanno provato a ritrovarsi. Una relazione, la loro, che aveva diverse problematiche, tra cui la mancanza di fiducia e non solo.

Nonostante tutto, però, i due hanno superato le difficoltà decidendo così di uscire insieme dal reality show di Canale 5. Evidentemente, però, questa scelta non si è rivelata del tutto fortunata, dato che si sono verificati nuovamente malumori tra loro. Momenti no che hanno portato i due ad allontanarsi nuovamente, con Alessio che avrebbe chiesto a Natascia una pausa di riflessione. I due avevano spiegato anche che avrebbero provato a riparlarne, ma non hanno fatto altro che riconfermare la rottura, ormai definitiva.

Natascia di Temptation Island nelle scorse ore ha risposto alle domande di alcuni fan. Qui ha spiegato che con Alessio è finita e che la pausa chiesta dal suo ex “ha un nome”, lasciando intendere quindi che ci sia una nuova donna nella vita di Alessio. Ma cosa ne penserà di tutto questo Tanoni?

Alessio su Instagram ha risposto alle domande degli utenti, gran parte riservate alla fine della storia con Natascia. Il volto di Temptation Island è parso infastidito con le illazioni fatte dalla sua ex fidanzata.

Un utente ha chiesto perché l’ha lasciata. Ecco la sua risposta: “Perché mi sono reso conto che entrambi non stavamo più bene insieme. Troppe incomprensioni, troppa rabbia. Dopo il programma ho visto tutto in maniera completamente diversa”. Ma c’è qualcuno nella vita di Alessio di Temptation Island? Tanoni ha replicato: “Assolutamente no. E se anche fosse così non ci vedo nessun problema. Pensasse alle storie con la tequila. Veramente incommentabile”. E sempre a proposito di questo: “Lasciata sì, per lei”, facendo riferimento alla sua gatta, per aggiungere: “A parte gli scherzi, se mi fossi messo con qualcun’altra l’avrei sicuramente detto”.

Storie Instagram – Alessio Tanoni

Ma non è finita, perché Alessio Tanoni di Temptation Island ha voluto togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa…