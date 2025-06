A seguito della denuncia per stalking di Sophie Codegoni, lo scorso aprile la Cassazione ha stabilito il braccialetto elettronico come misura cautelare per Alessandro Basciano. L’installazione del dispositivo è tuttavia saltata e a oggi l’ex Vippone non lo ha ancora indossato.

Perché Alessandro Basciano non ha ancora il braccialetto elettronico

Nell’ultimo anno e mezzo si è a lungo discusso di Sophie Codegoni e di Alessandro Basciano. Come è ormai noto a tutti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di denunciare il suo ex compagno per stalking e a quel punto è partito un lungo iter giudiziario, terminato lo scorso aprile con la sentenza della Corte di Cassazione. Come misura cautelare, è stato stabilito che il deejay avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico, in modo tale da non trovarsi mai a meno di 500 metri dalla Codegoni. Tuttavia, come riportano le grandi testate del nostro paese, a distanza di due mesi il dispositivo non è stato ancora installato.

Come si legge nel verbale, “tutti gli slot sono occupati”. Ma cosa significa? Attualmente, come aveva già rivelato qualche settimana fa il Ministero della Giustizia, che aveva portato all’attenzione il problema, tutti i braccialetti elettronici sono già occupati. Al momento quindi non ce ne sarebbe nemmeno uno disponibile.

Di conseguenza Alessandro Basciano, così come tante altre persone che hanno ricevuto una simile misura cautelare di recente, è libero di muoversi senza sorveglianza. L’ex Vippone del Grande Fratello Vip 6, come stabilito dalla Cassazione, avrebbe dovuto indossare il braccialetto già a inizio giugno, a seguito del rientro dagli Stati Uniti. A oggi però, a causa dei ritardi, Basciano non è ancora sotto tracciamento.

I rapporti tra Alessandro e Sophie intanto sembrerebbero essere ancora tesissimi. Entrambi tuttavia stanno facendo ii massimo per garantire alla loro figlia, centro del loro mondo, tranquillità e serenità.