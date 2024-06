NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Temptation Island

A distanza di poco più di una settimana dalla partenza della nuova edizione di Temptation Island, in queste ore sono emerse alcune anticipazioni su quello che vedremo. Filippo Bisciglia ha infatti rivelato che una delle coppie arriverà dopo le altre.

Sta per tornare Temptation Island

Il prossimo 27 giugno parte finalmente su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Tanta è l’attesa per il ritorno del celebre reality show, che ancora una volta sarà condotto da Filippo Bisciglia. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni i canali ufficiali della trasmissione hanno rivelato le 7 coppie ufficiali che partiranno per un viaggio nei sentimenti e senza dubbio ne vedremo di belle.

Nelle ultime ore nel mentre proprio il conduttore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni e nel corso della chiacchierata ha svelato alcune piccole anticipazioni sulla nuova edizione del reality show. Pare infatti che fin da subito i protagonisti del programma si siano messi in gioco e in merito Filippo afferma: “Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”. Ma non è finita qui.

Come in molti hanno notato, quest’anno a differenza delle precedenti edizioni sono 7 le coppie che parteciperanno a Temptation Island. Filippo Bisciglia tuttavia precisa che una di loro arriverà dopo rispetto alle altre e a riguardo dichiara: “Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre, ma non posso svelarvi il motivo”.

Sul web tuttavia si sta già discutendo della possibile ragione. Nelle ultime ore infatti si è mormorato che una delle coppie sarebbe stata squalificata a poche ore dalla reclusione nei due villaggi. Di conseguenza gli autori potrebbero aver scelto di sostituire i due protagonisti della vicenda. Tuttavia a oggi non sappiamo con certezza cosa sia accaduto e dunque non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo.