Temptation Island, una coppia sarebbe già stata squalificata dal programma

Debora Parigi | 17 Giugno 2024

Temptation Island

Arrivano le prime anticipazioni (non ufficiali) dalla nuova edizione di Temptation Island. Dopo l’annuncio delle coppie e della data ufficiale di messa in onda, adesso si vocifera che avremo subito un colpo di scena nelle prime puntate. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, una coppia sarebbe stata squalificata dopo appena 5 giorni di permanenza nel villaggio. Andiamo a vedere meglio i dettagli.

Prime anticipazioni su Temptation Island: una coppia squalificata

Nelle ultime settimane, attraverso i canali social, la produzione di Temptation Island ha annunciato con alcuni brevi video di presentazione le coppie che parteciperanno all’edizione di quest’anno del docu-reality. Le coppie in totale sono sette: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia.

Le registrazioni non sono iniziate da molto, ma abbiamo già alcune anticipazioni che però non provengono dai canali ufficiali. Nonostante questo, parliamo comunque di un vero e proprio colpo di scena. Sì perché a quanto pare una delle sette coppia in gara sarebbe stata squalificata dopo appena 5 giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. Il motivo? Non aver rispettato il regolamento.

Per andare meglio nel dettaglio dell’accaduto, a quanto pare a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del fidanzato. Sempre secondo le voci, questo fidanzato si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici. E così la fidanzata, presa dalla disperazione, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Ma lui lo avrebbe rifiutato, così da qui è scoppiato il caos.

Come già avvenuto in passato per Ciro Petrone (che sentiva la mancanza della fidanzata), la concorrente in questione avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate. Con una corsa, quindi, la ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero a questo punto riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica.

Come già detto, non sappiamo di quale coppia si tratta. Inoltre parliamo al momento solo di rumor e non di anticipazioni provenienti da ad esempio Filippo Bisciglia (il conduttore) o dai canali ufficiale del programma. Comunque scopriremo tutto a partire da giovedì 27 giugno, giorno della messa in onda della prima puntata.