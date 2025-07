Dopo la rottura con Marco, questa sera, nel corso della settima puntata di Temptation Island, Denise ha chiesto un secondo falò di confronto al suo compagno, per provare a recuperare.

Denise incontra di nuovo Marco a Temptation Island

Che emozioni stasera a Temptation Island! La settima puntata infatti sta regalando al pubblico un colpo di scena dietro l’altro e poco fa è arrivato l’ennesimo colpo di scena. A distanza di qualche giorno dal primo falò, Denise ha chiesto un secondo faccia a faccia al suo fidanzato Marco. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto.

All’interno del villaggio proprio la protagonista del reality show si è avvicinata al single Flavio, scatenando la gelosia e la rabbia del suo compagno. A far scattare Marco sono state pero alcune dichiarazioni di Denise sul suo conto, che non gli sono andate giù. A quel punto il ragazzo ha deciso di chiedere il falò di confronto alla sua compagna e, a sorpresa, ha deciso di lasciarla, sentendosi ferito per via di quanto accaduto. Nonostante la donna abbia provato a chiedere una seconda chance, il concorrente della trasmissione è stato irremovibile e ha così confermato la volontà di lasciare il reality da solo.

Stasera dunque Denise ha chiesto alla produzione di Temptation Island di poter incontrare nuovamente Marco e tra i due c’è stato così un secondo falò. Una volta sul tronco, la donna ha provato a spiegare al compagno le sue ragioni, facendogli le scuse per le sue dichiarazioni. Dopo un primo tentennamento iniziale, Marco ha deciso di dare una nuova occasione a Denise e i due sono dunque usciti insieme.

Tuttavia il ragazzo ha annunciato di aver bisogno di ancora di un po’ di tempo per metabolizzare il tutto e in molti si chiedono già cosa sarà accaduto tra i due un mese dopo la fine delle registrazioni.