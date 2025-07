A Temptation Island, un mese dopo, Rosario vede un video del tentatore Andrea che sostiene di aver visto Lucia fuori dal programma. La ragazza nega ma poi cede alla verità. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Lucia confessa: “Ho rivisto Andrea dopo il programma”

A un mese dalla fine di Temptation Island, Lucia e Rosario tornano davanti a Filippo Bisciglia per raccontare com’è andata davvero dopo il falò finale. All’apparenza sereni, i due spiegano che la convivenza – tanto desiderata da lei – non è ancora partita. Lucia rivela infatti di aver incontrato molte difficoltà nel rapporto: “Mi sono trovata davanti un Rosario diverso, più geloso, meno ragionevole”.

Rosario dal canto suo ammette di essere rimasto ferito: non ha mai creduto fino in fondo che l’avvicinamento di Lucia al single Andrea fosse stato solo uno stratagemma per provocarlo. Lei prova a rassicurarlo, parlando di una sintonia reale con il tentatore, ma di non aver mai perso di vista la relazione con Rosario.

Le cose si complicano ulteriormente quando viene fuori l’esistenza di una chat tra le fidanzate e i single, creata dopo il programma. Rosario ne viene a conoscenza solo in un secondo momento, e questo riaccende le sue insicurezze.

Il punto di rottura definitivo arriva con un video. Filippo mostra una clip di Andrea che racconta di aver rivisto Lucia dopo la fine del programma, in una città neutra, per capire se tra loro ci potesse essere qualcosa di più. Secondo il tentatore, lei tergiversava troppo e questo lo ha spinto a fare un passo indietro.

Lucia, messa di fronte ai fatti, ammette: “Sì, è vero. Andrea dice la verità. È stato un momento difficile per entrambi, non ne vado fiera. In quel periodo a casa le cose non andavano bene, ero confusa e mi sono confidata con lui. Mi sono fidata, e l’ho raggiunto per parlargli di persona”.

La giovane spiega di aver provato vergogna per non aver parlato subito con Rosario e di non aver trovato il coraggio durante il mese successivo. Ora spera che ci sia ancora modo di chiarire a casa, lontano dalle telecamere. Rosario, però, appare irremovibile: “Mi dispiace, sei una bella persona, ma mi vergogno. Non c’è amore, tutto qua”.

Il futuro della coppia resta incerto. Ma, per ora, il confronto si chiude tra amarezza e delusione.