Per una coppia ci sarà un colpo di scena dopo l’altro! Come rivelano alcune anticipazioni di Temptation Island, una delle coppie lascerà il programma insieme. La fidanzata però rivedrà un tentatore fuori e il suo compagno lo scoprirà da un video. Ecco maggiori dettagli….

Temptation Island, svolta inaspettata per una coppia

Il colpo di scena nella coppia formata da Rosario e Lucia scuote Temptation Island. Nelle puntate precedenti, Lucia si lamentava delle mancanze del fidanzato, in particolare delle sue resistenze sul tema della convivenza. Ma ora emerge un nuovo sviluppo incredibile.

Stando alle anticipazioni di Dagospia, Lucia avrebbe deciso di provocare Rosario con la complicità del single Andrea, con cui ha iniziato a flirtare in modo evidente davanti alle telecamere. L’effetto? Provocare la gelosia di Rosario, che a quanto pare avrebbe poi realizzato di provare ancora qualcosa per lei.

Al falò di confronto di Temptation Island i due si sarebbero poi ritrovati. Lui più che sereno avrebbe detto di volere fare il passo importante della convivenza. Insomma un sentimento rinato e una bella atmosfera. Tuttavia, però a programma finito, sarebbe successo l’inaspettato!

La puntata “un mese dopo” di Temptation Island pare ribalterà tutto. A essersi raffreddata pare sia Lucia. Lei avrebbe ammesso di avere visto il single Andrea anche al di fuori del programma.

Tramite un video inviato a Temptation pare che Andrea si sia offerto di chiarire tutto con Rosario. E a quel punto pare che Lucia pare abbia confessato l’incontro, negando però un coinvolgimento fisico ed emotivo.

Un retroscena ulteriore emerso: Rosario scopre tutto non direttamente da Lucia, ma vedendo il video del single di Temptation Island, Andrea. Come detto, proprio lui, avrebbe chiesto di chiarire i fatti. Insomma una situazione davvero tesa tra le parti e non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà!