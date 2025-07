Ci avviciniamo al gran finale di Temptation Island! Nella puntata di domani sera su Canale 5, stando alle prime anticipazioni, vedremo un nuovo falò di confronto, alquanto surreale, tra Alessio e Sonia M. Lui avrebbe preso una decisione CLAMOROSA!

Temptation Island, le anticipazioni su Alessio e Sonia M

Anticipazioni interessanti quelle che arrivano su Temptation Island, in vista dell’appuntamento di domani. In attesa della puntata di stasera dove uno dei fidanzati farà una clamorosa proposta di matrimonio, mentre un altro ammetterà un tradimento, ci sono degli sviluppi molto importanti. Torniamo a parlare di Alessio e Sonia M, una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del reality delle tentazioni.

Ci eravamo lasciati con i due protagonisti di Temptation Island decisi a uscire separati e voltare pagina dopo la tanta delusione. Se LorenzoPugnaloni.it aveva affermato di tenerci forte per clamorosi colpi di scena, ora abbiamo le risposte. Dagospia ha fatto sapere che Alessio avrebbe deciso di sospendersi dall’ordine degli avvocati, ma non solo!

Assisteremo infatti a un ennesimo falò di confronto. La fonte ha definito il faccia a faccia “surreale”, che si concluderà con un nulla di fatto. Ma cosa succederà a Temptation Island tra Alessio e Sonia M? Ecco cosa apprendiamo:

“Ora Dagospia è in grado di rivelarvi che nella settimana puntata, in onda mercoledì sera, rivedremo la coppia di avvocati. Un secondo round nel quale lui ci tiene a ricordarle e a elencare tutti i motivi per cui ha deciso di mollarla. Un incontro surreale che si chiuderà con i due che continueranno a camminare su strade separate”.

Insomma a Temptation Island la faccenda tra Alessio e Sonia M sembra essere tutt’altro che chiusa e le anticipazioni rivelano dunque di un ennesimo faccia a faccia di fuoco tra i due. Sarà curioso scoprire cosa succederà nella puntata “un mese dopo”, tra loro e se riusciranno a riappacificarsi o voltare definitivamente pagina.