Cambia edizione di Temptation Island ma certi elementi non cambiano. Ricordate quando nella scorsa edizione partiva il suono della nave ogni volta che Raul si arrabbiava? In quella di settembre sono apparsi i rintocchi delle campane per Alfonso. Ecco cosa accade.

A Temptation Island arriva il suo delle campande quando Alfonso si arrabbia

Ci sono dei collegamenti tra l’edizione di luglio di Temptation Island e quella di settembre iniziata questa sera. Prima abbiamo visto apparire Tony nel villaggio delle fidanzate. Poi il pubblico ha notato delle somiglianze tra alcune coppie di luglio e quelle di ora. Adesso arriva un’altra cosa simile nel montaggio audio.

Vi ricordate quando nella scorsa edizione partiva il suono della nave ogni volta che Raul si arrabbiava? Il fidanzato di Martina per spiegare il fatto che si innervosiva diceva che gli “partiva la nave”. Così chi si è occupato del montaggio audio nella redazione del reality aveva deciso di inserire il suono della nave ogni volta che Raul vedeva un video della fidanzata e si arrabbiava.

Ecco, in questa edizione di Temptation Island sta accadendo lo stesso, ma questa volta è stato usato il suono dei rintocchi delle campane. E il protagonista è Alfonso, il fidanzato di Federica. In pratica per ogni video che Alfonso sta guardando di Federica, ogni tanto parte questo suono particolare.

Al momento non sappiamo perché è stata fatta questa scelta, in particolare quella delle campane. A differenza di Raul, Alfonso non ha parlato di “campane”, quindi probabilmente è successo solo per “imitare” la scorsa edizione ottenendo un risultato che ha funzionato e ha suscitato simpatia tra il pubblico.