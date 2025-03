Dopo lo spot di Temptation Island lanciato sui canali Mediaset nei giorni scorsi, l’ex protagonista dell’ultima edizione ha ironizzato con un video dove ha tirato in ballo anche la vecchia fiamma.

Temptation Island, ex protagonista ironizza sullo spot

Su Canale 5 nei prossimi mesi tornerà la prossima edizione di Temptation Island, come raccontato dal nuovo spot lanciato in questi giorni su Canale 5. Un’ex fidanzata dell’ultima edizione, parliamo di Anna, pare però che abbia ironizzato sulla scelta delle immagini inserite.

LEGGI ANCHE: L’ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida sul set di un film con Rocco Siffredi!

La ragazza, che aveva una relazione con Alfred, durante il suo percorso nel programma ha deciso di separarsi da lui, specie quando quest’ultimo si è lasciato coinvolgere dall’ex tentatrice Sofia. Una situazione che ha fatto chiacchierare anche i fan del programma.

In occasione della nuova edizione di Temptation Island sono stati mostrati spezzoni delle coppie. E non è mancato ovviamente anche un riferimento ad Anna e Alfred. In particolare chi ha realizzato lo spot ha inserito il momento in cui la fidanzata ha scoperto che il suo ex baciava la tentatrice. Una delle scene madre della loro avventura.

Sui social Anna ha commentato il filmato che sta circolando in questi giorni sulle reti Mediaset. Ha esordito spiegando che non avrebbe parlato di make-up o capelli, ma voleva semplicemente porgere una domanda a chi ha montato la pubblicità:

“(…) Dicono ‘Si riaprono i casting per Temptation Island’. Ma alcune immagini erano necessarie? Potevate avere un po’ di cuoricino, un po’ di tatto per Anna? Cioè… io guardo questa pubblicità e dico: ‘Oddio Temptation Island, bello!’.

Ironica nel suo video l’ex protagonista del reality show di Canale 5 ha continuato, spiegando quanto segue: “Poi guardo il video fino alla fine e dico subito: ‘Spegni! Chiudi! Prendi la televisione, stacca tutto e lanciata dal balcone!’. Grazie, non guarderò più Canale 5 per evitare la pubblicità di Temptation Island. Bellissimo, grazie a tutti! Ovviamente, per chi è meno di capace di intendere, è semplicemente un video ironico eh. Siamo tutti felici e contenti, dai su che ce la facciamo!”.

Pare proprio che lo spot di Temptation Island non sia piaciuto proprio a tutti!