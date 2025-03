Ricordate l’ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida? A quanto pare è stata scelta per un film che la vedrà recitare, tra i tanti, accanto all’attore di film a luci rosse, Rocco Siffredi.

Uomini e Donne, la dama Veronica Ursida sul set con Siffredi

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne diversi protagonisti tentano nuove strade, chi sui social, chi in TV e chi al cinema (e non solo). È il caso dell’ex storica dama Veronica Ursida.

Lei aveva lasciato il programma insieme a Giovanni Longobardi, ma la loro storia ebbe vita breve, poi la relazione con un imprenditore, ma anche in questo caso è tornata single. Per tale ragione ha preferito concentrarsi sul lavoro e dopo la conduzione di Mamme al mondo accanto a Carmen Russo in Rai, ha intrapreso la strada del cinema.

Qualche giorno fa il volto di Uomini e Donne, ancora oggi ricordata dai fan del programma per le dinamiche che l’hanno vista protagonista, ha rivelato di essere impegnata in un nuovo progetto con Rocco Siffredi. E sembra esserne davvero molto entusiasta, a quanto pare.

Ebbene l’ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida ha postato delle immagini dal set cinematografico di un film, dove si è mostrata proprio accanto al noto attore di pellicole a luci rosse:

“Work in progress… ma con il cuore già pieno! Giornate intense, tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari. Lavorare a BLUE con la regista, cast straordinario, produzione, una troupe incredibile. È un’esperienza unica: talento, passione e tanta allegria rendono ogni scena ancora più speciale. Grata per ogni istante vissuto su questo set… e il bello deve ancora venire!”, si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram di Veronica Ursida.

Tra le foto postate dalla nota dama di Uomini e Donne, come detto, anche alcune accanto a Rocco Siffredi!