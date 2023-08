Federico scopre quello che è successo tra Ale e Lollo (bacio compreso): la sua strana reazione

NEWS

31 Luglio 2023

Temptation Island

La reazione di Federico ai video della fidanzata col single Lollo a Temptation Island

Messi da parte Daniele e Vittoria, l’ultima puntata di Temptation Island si è dedicata ad Ale e Federico, una coppia molto particolare. Lei ha visto nel pinnettu un video che l’ha molto infastidita e così ha chiesto alla redazione di mostrare al fidanzato tutti i video. Ricordiamo, infatti, che dopo che lui non aveva accettatto il confronto, lei aveva chiesto che lui non vedesse più nulla.

E così Federico è stato chiamato nel pinnettu per vedere tutti i video della fidanzata. Così ha scoperto anche del bacio tra lei e il single Lollo. La reazione di Federico è stata però decisamente inaspettata. Dopo il primo video, infatti, ha detto di non provare fastidio e ha detto che gli fa piacere che lei possa stare bene.

Successivamente Federico ha visto un secondo video con Ale sempre più vicina a Lollo e anche in questo caso non ha battuto ciglio. Anzi, ha detto a Daniele che secondo lui la fidanzata lo sta facendo di proposito, per una ripicca, una reazione. Quindi non perché voluta. E ha aggiunto che secondo lui scoppierà a piangere quando vedrà che il fidanzato non ha avuto reazioni.

Una frase ancora più grave che Federico ha detto in questa puntata di Temptation Island è stata quando Daniele gli ha chiesto cosa provasse, perché era impossibile che non avesse una minima reazione. E lui ha detto che in realtà nel vederla, quello che prova è un affetto come quello che si prova verso una sorella. Insomma una reazione davvero inaspettata.