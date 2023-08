Daniele e Vittoria abbandonano Temptation Island separati

NEWS

Debora Parigi | 31 Luglio 2023

Temptation Island

Il falò di confronto anticipato di Daniele e Vittoria a Temptation Island

Dopo tutto quello che è successo all’inizio dell’ultima puntata di Temptation Island, Daniele e Vittoria hanno avuto il falò di confronto anticipato. A chiederlo è stato lui dopo aver visto ben cinque video della fidanzata. E nell’ultimo lei ha ammesso un tradimento con il single Edoardo.

La reazione di Daniele è stata fortissima: ha lanciato oggetti e spaccati altri. Poi si è chiuso in bagno e ha iniziato a tirare pugni alla porta fino a lasciarsi un buco. Ma si è anche fatto male, infatti è uscito con la mano sanguinante che è stata prontamente fasciata. Come detto, ha quindi chiesto il falò di confronto e Vittoria si è ovviamente presentata.

Si son un po’ confrontati sul motivo per cui sono andati a Temptation Island e poi quello che è successo. Vittoria si è presa le sue responsabilità di quanto accaduto e ha detto di averlo fatto per la mancanza di affetto provata nella relazione. Lui si è detto comunque deluso per le ultime immagini viste, mentre lei ha detto che s’è stato solo un bacio.

Quale sarà la decisione di Vittoria e Daniele: usciranno insieme o separati? #TemptationIsland pic.twitter.com/qwx9FOm52s — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Comunque se all’inizio il problema era la questione del fare un figlio, l’esperienza nel docu-reality è servita per non fare un grave errore: un figlio appunto. Hanno capito entrambi che non sono fatti l’uno per l’altra ed entrambi hanno detto a Filippo Bisciglia di voler lasciare il programma da soli. Vedremo se poi, un mese dopo, confermeranno questa scelta.