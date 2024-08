In queste ore Filippo Bisciglia ha ritrovato Siria e Matteo, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e il trio si è mostrato sorridente sui social.

Prima reunion post Temptation Island per Filippo Bisciglia

Sono trascorse due settimane dall’ultima puntata di Temptation Island, che quest’anno ha avuto un successo incredibile. Il reality show targato Maria De Filippi infatti ha registrato ascolti da capogiro settimana dopo settimana, confermandosi essere ancora una volta uno dei contenuti Mediaset più amati dal grande pubblico. Per questo motivo, come tutti già sapranno, Canale 5 ha deciso di puntare ancora sul programma e di mandare in onda una nuova edizione che arriverà in tv a settembre. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

È infatti arrivata la prima reunion post reality per Filippo Bisciglia, che ha ritrovato Siria e Matteo, protagonisti dell’ultima edizione. La coppia, come chi ha seguito il programma ben sa, è stata una delle più amate di quest’anno e senza subbio durante il loro viaggio nei sentimenti non sono mancate le emozioni. Lo scatto di Filippo con Siria e Matteo ha in breve fatto il giro del web e non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti.

Nel mentre proprio la coppia dopo la fine di Temptation Island ha avuto modo di ritrovarsi e di darsi una seconda chance. A oggi Siria e Matteo sembrerebbero essere più uniti e innamorati che mai e pare che tutto vada a gonfie vele tra loro.

Proprio un mese dopo la fine delle registrazioni i due hanno raccontato cosa è accaduto una volta tornati a casa e Matteo ha affermato: “Si è riaccesa la fiamma più forte di prima, mi sento più sicuro di me stesso con il cambiamento che ho fatto. Ora sono certo di poterle dare ciò che ha sempre desiderato”.