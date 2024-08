In attesa di tornare a lavorare alle prossime edizioni dei suoi programmi, Maria De Filippi si gode le vacanze estive su uno yatch di lusso con il figlio Gabriele.

Tempo di vacanze per Maria De Filippi

È stata una stagione televisiva ricca di successi e soddisfazioni l’ultima per Maria De Filippi. Ancora una volta infatti la conduttrice, volto di punta Mediaset, si è confermata essere la regina indiscussa di Canale 5 e le sue trasmissioni si sono rivelate essere le più seguite della rete. L’ultimo traguardo della presentatrice è stato Temptation Island, che quest’anno ha raggiunto ascolti da capogiro, al punto da far decidere ai vertici dell’azienda di raddoppiare con una seconda edizione, che andrà in onda a settembre.

Nel mentre tra poche settimane ripartiranno tutti i programmi della De Filippi e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Prima di tornare a lavoro però in questi giorni Maria, come è giusto che sia, si sta godendo delle meritate vacanze in compagnia di suo figlio Gabriele e di qualche amico. Solo nelle ultime ore come se non bastasse qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Il settimanale Oggi ha infatti paparazzato Maria De Filippi a bordo di uno yatch di lusso. Le foto della conduttrice, che anche in questo caso appare al fianco di suo figlio, hanno naturalmente fatto il giro del web in pochi minuti ma a non passare inosservato è stato il prezzo dell’imbarcazione. Lo yatch in questione infatti, di ben 35 metri, avrebbe un costo di 140 mila euro a settimana per l’affitto. La barca, che al suo interno avrebbe anche una palestra e una vasca jacuzzi coperta, è dotata di tutti i comfort possibili. E di certo è l’ideale per godersi una vacanza in totale relax.

A breve però Maria tornerà a Roma, dove ultimerà gli ultimi dettagli in vista della ripartenza dei suoi programmi. Alla conduttrice dunque facciamo un grande in bocca al lupo, certi che anche stavolta le aspettative non verranno deluse.