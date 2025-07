Dopo Marco nella puntata di ieri, ora anche Antonio come una furia ha tentato la fuga dal villaggio di Temptation Island. Ma cosa è successo e com’è andata a finire? Sarà riuscito nell’impresa? Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Antonio scappa dal villaggio

Antonio questa sera ha davvero perso le staffe! Dopo essersi sfogato con qualsiasi oggetto possibile nelle passate puntate, stavolta il fidanzato di Temptation Island ci ha sorpresi con un’altra trovata: la tentata fuga dal villaggio!

LEGGI ANCHE: Sonia B asfalta Simone al falò: “Non mi toccare, schifoso, porco” e Filippo rincara la dose

Cosa è successo nel dettaglio? In sostanza a Temptation Island Antonio ha ricevuto una chiamata nel capanno per visionare alcuni video. In essi ha potuto visionare la sua fidanzata Valentina che lamentava i comportamenti di Antonio, sostenendo di non avere ricevuto così tanto amore.

“Quando Francesco è venuto lì io mi sono sentita strana e ho pensato che qualcuno allora può dare. Ad Antonio invece tutto sembra dovuto. I genitori sembrano altro rispetto a lui. Nelle precedenti relazioni lui era premuroso, fiori, regali”, ha detto Valentina. Inizialmente Antonio si è detto tranquillo e seppur dispiaciuto ha comunque compreso fosse uno sfogo.

In un altro video abbiamo Valentina ha ammesso che la sua famiglia non è molto d’accordo con questa relazione: “Io quello che faccio è davanti alle telecamere, lui no”, ricordando il tradimento passato. Poi ha spiegato anche che Francesco lo reputa un bel ragazzo. Poi l’uscita in esterna dove i due sono sembrati complici e il single le ha consigliato che meriterebbe di più di un uomo che la ferisce.

Il single l’ha anche invitata a vedere la partita del Napoli. Ed è bastato questo a far arrabbiare Antonio. I filmati della sua fidanzata Valentina hanno fomentato la sua delusione e tutta la sua collera. Per tale ragione, in preda a una crisi di nervi, Antonio è corso via come una scheggia, arrabbiatissimo. Al suo seguito gli addetti ai lavori di Temptation Island che, armati di telecamere e microfoni hanno ripreso la fuga del protagonista.

La scena ormai è diventata un vero cult della trasmissione, tanto che ieri sera anche Ciro Petrone (che molti anni prima aveva fatto la stessa cosa nel villaggio), ha commentato l’accaduto. Ma torniamo a stasera e al momento in cui Antonio ha perso totalmente la testa ed è corso via dal villaggio di Temptation Island per raggiungere l’altro.

“Francesco vieni qua, vieni”, ha detto lui. Tornato nel villaggio si è sfogato, dando del “cornuto” al tentatore, per poi prendersela con la fidanzata perché si fa lusingare da un ragazzo più giovane. Poi ha minacciato di volere il falò di confronto la sera stessa.

Come detto dunque la corsa di Antonio, così come quella di Marco, è stata interrotta dagli autori di Temptation Island che l’hanno invitato a ritornare nel villaggio dei fidanzati.