Non solo Antonio e Valentina! A Temptation Island in passato c’era già stata un’altra proposta di matrimonio

Ieri sera Antonio ha deciso di fare una romantica proposta di matrimonio alla sua Valentina durante il falò a Temptation Island. I fan più storici però ricorderanno che in passato c’era già stato un altro fidanzato che aveva chiesto la mano della sua compagna.

La primissima proposta di matrimonio avvenuta a Temptation Island

Colpo di scena ieri sera a Temptation Island. Nel corso della sesta puntata del fortunato reality show di Canale 5 infatti Antonio ha capito di essere innamorato di Valentina e a quel punto ha deciso di chiedere il falò immediato. Prima però il protagonista del programma ha voluto fare uno scherzo crudele alla sua compagna e le ha così fatto credere di essersi innamorato di una delle tentatrici. Giunti al falò i due hanno iniziato a confrontarsi, quando a un tratto è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Antonio, con la complicità di Filippo Bisciglia e dell’intera produzione, ha fatto una romantica proposta di matrimonio a Valentina. I due hanno così lascato il reality show insieme e in molti si chiedono già cosa sarà accaduto tra loro un mese dopo la fine delle registrazioni. In attesa di scoprirlo però nelle ultime ore alcuni fan storici della trasmissione hanno fatto notare un dettaglio che forse non tutti ricordano.

Quella di ieri sera non è stata la prima proposta di matrimonio avvenuta a Temptation Island. In passato, in occasione dell’edizione numero uno del reality show, a chiedere la mano alla sua compagna era stato l’ex tronista di Uomini e Donne Cristian Gallella, che aveva voluto stupire Tara Gabrieletto. Le nozze si sono poi svolte due anni più tardi, nel 2016, per la gioia di tutti i fan. Nel 2020 è invece arrivata la rottura definitiva, che ha messo fine al matrimonio.

I veri acculturati sanno che una proposta c’è già stata cristian e tara sarete per sempre famosi https://t.co/RDwYyS5rhX pic.twitter.com/2whNEheUf0 — Wasabi (@3dots1dash2) July 29, 2025

I fan intanto attendono già di scoprire cosa succederà tra Antonio e Valentina e a questa bellissima coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.