A Temptation Island durante il falò di confronto Jenny ha avuto parecchio da ridire sul fidanzato Tony e l’ha demolito con il suo discorso in cui si è auto elogiata: “Sono dolce, gentile, acculturata, bella fisicamente…”.

Temptation Island, Jenny demolisce Tony e si auto elogia

In puntata a Temptation Island ieri abbiamo assistito al falò di confronto tra Jenny e Tony, di cui sono già spuntate fuori alcune indiscrezioni. La coppia ha deciso di uscire insieme dalla trasmissione, anche se ci sono dei gossip su come sarebbe finita davvero, ma a colpire intanto è stata la reazione e il discorso fatto da Jenny al falò di confronto.

Tony non ha nascosto nervosismo nel rivederla e ha chiesto di poterla abbracciare non appena lei è arrivata nel luogo nell’incontro. A prendere per prima la parola è stata Jenny. A Temptation Island la ragazza ha dichiarato di aver acquisito delle maggiori consapevolezze e ha cercato di fare capire al suo fidanzato che lei è una persona e non gli abiti che indossa. Gli ha ricordato i motivi per cui sono andati nel programma e si è detta delusa.

Jenny nel suo discorso ha anche detto di non volersi sentire in colpa per i pensieri che si è fatta e per le cose che poi lui stesso ha confermato. Dopo averle chiesto una serie di spiegazioni, poi ha ripreso il monologo che ha fatto il giro del web:

“Come fai a cancellare un passato di sofferenze? Non ti rendi conto di quanto mi hai fatto male. Ma dove la trovi una persona come me? Dolce, gentile, acculturata, bella fisicamente. Non puoi tenere le amiche, come le chiami tu, farti toccare, andare alle serate, se lo avessi fatto io mi avresti sbattuto fuori di casa. Mi sento una donna, non mi sento sbagliata, ci sono persone di là che mi hanno apprezzata come persona e non come bellezza fisica”.

jenny dove la trovi una persona come me dolce gentile intelligente bella acculturata #temptationisland pic.twitter.com/1KSfYvyJ1K — 📁 (@waxiello) July 25, 2024

Un discorso quello di Jenny a Temptation Island che ha molto colpito il pubblico, così come lo stesso Tony. Dalla sua ha promesso di volersi comportare bene. Sempre determinata, la ragazza ha detto di aver lottato molto per lui. Tony infatti pare andasse continuamente in crisi e di non aver vissuto a pieno la sua vita.

Alla fine della fiera Jenny e Tony sono usciti insieme da Temptation Island, una scelta che ha sorpreso in tanti dopo il discorso fatto dalla ragazza.