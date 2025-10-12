Solo pochi giorni fa Lucia Ilardo di Temptation Island aveva fatto sapere di avere bloccato sui social l’ex Rosario Guglielmi. Ma un suo gesto ha spiazzato tutti. Cosa è successo nelle ultime ore.

Cosa sta succedendo tra Lucia e Rosario di Temptation Island

Colpo di scena nel mondo di Temptation Island. Lucia Ilardo, ex protagonista dell’ultima edizione del reality, ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram un vecchio contenuto social in cui appare in atteggiamenti molto affettuosi con Rosario Guglielmi, suo ex fidanzato. Tra baci, abbracci e una cornice da sogno, il momento ha immediatamente acceso il dibattito sui social.

Ad attirare ancora di più l’attenzione è stata la frase scelta da Lucia per accompagnare il video: “Mi manchi come l’aria.” Una frase breve ma che ha un peso importante, che ha riacceso le speranze dei fan di Temptation Island.

I due avevano lasciato il programma tra incertezze e tensioni. Dopo Temptation Island, Rosario era approdato brevemente a Uomini e Donne, ma la sua partecipazione era stata interrotta proprio a causa di un riavvicinamento a Lucia, svelato in puntata dalla ragazza. Poco dopo, lei aveva deciso di bloccarlo sui social, affermando:

“L’ho fatto per proteggere il mio equilibrio. Voglio voltare pagina.”

Eppure, qualcosa sembra essere cambiato. Il contenuto social, che mostra momenti di grande complicità, ha scatenato il web. C’è chi parla di amore ritrovato e chi, invece, sospetta una strategia mediatica per tornare al centro dell’attenzione.

Il gesto ha sicuramente colpito nel segno. In poche ore le immagini dei due protagonisti di Temptation Island hanno fatto il giro dei social, diventando virali. I fan si dividono tra chi crede in un sincero ritorno di fiamma e chi vede tutto come una manovra ben studiata.

Al momento, né Lucia né Rosario hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma una cosa è certa: la loro storia continua a far discutere anche dopo la partecipazione a Temptation Island.