Jonas e Omer rivelano cosa è successo durante la loro lite censura

Al Grande Fratello in queste ultime 24 ore c’è davvero tanta tensione nell’aria e non solo per il ritiro improvviso di Anita. Jonas Pepe e Omer Elomari hanno sfiorato la rissa per una discussione nata in cucina. La regia ha censurato il momento, ma i coinquilini hanno raccontato cos’è successo. Il fatto che il GF abbia deciso di non mandare in onda certe immagini ha trovato la frecciata dell’opinionista Cristina Plevani.

I motivi della quasi rissa tra Jonas e Omer

Sabato 11 ottobre il clima nella Casa del GF si è surriscaldato ben oltre il normale. Nel primo pomeriggio è scoppiata una lite furiosa tra Jonas Pepe e Omer Elomari, culminata in un confronto verbale acceso che, secondo alcuni presenti, è quasi degenerato in uno scontro fisico.

La regia del GF, nel momento più teso della discussione, ha improvvisamente cambiato inquadratura, lasciando i telespettatori senza immagini chiare del momento. Una scelta che ha alimentato la curiosità (e le polemiche) sui social.

Tutto sarebbe iniziato per una semplice pizza in forno. Jonas, parlando con gli altri concorrenti, ha spiegato come ripreso da Biccy:

“Tutto è nato quando sono andato in cucina a vedere la pizza. Lui ha chiuso il forno e ha detto che l’aveva già controllata, ma io ho voluto guardare lo stesso. Lui ha richiuso, e lì è partito tutto. Io l’ho già nominato, siamo troppo diversi. Non voglio litigare, ma so che non potremo andare d’accordo”.

Per molti però la pizza è solo una scusa: la tensione tra Jonas e Omer si percepiva da giorni nella Casa del GF. Omer si è sfogato con Domenico e Matteo, accusando Jonas di aver cercato volutamente lo scontro:

“Avete visto la sua mossa della gamba? Lui voleva andare oltre già al forno. Io stavo controllando la pizza perché era il mio turno. Quando lui fa il pane io non mi metto in mezzo. Ma lui stava cercando il confronto”.

Anche Giulio ha detto la sua: “Lui ha comportamenti che innervosiscono. Sbatte i pugni sul tavolo, vuole imporsi. Con Jonas ci stavamo trattenendo da giorni”.

Intanto, su Twitter, molti fan del GF hanno accusato Jonas e altri coinquilini di isolare Omer, alimentando una situazione già tesa all’interno della Casa e chi invece dice il contrario.

Cristina Plevani punge la regia del GF

Il litigio però è stato per buona parte censurato dalla regia del GF, tanto che questo ha generato diversi malumori da parte degli utenti. A “bacchettare” la decisione di non mandare in onda questi momenti anche Cristina Plevani.

Sul suo account ufficiale di X ha infatti scritto un suo pensiero mentre guardava la diretta su Mediaset Extra, evidentemente anche lei contrariata dalla decisione di evitare di far vedere determinate immagini:

“Che senso ha togliermi la diretta sul litigio”, ha scritto l’opinionista, che molto probabilmente domani vorrà vederci chiaro insieme ai suoi colleghi e alla conduttrice del GF, Simona Ventura.

Il commento di Cristina Plevani su X verso la regia del GF

Non sappiamo se dopo quanto successo ci sarà un semplice richiamo o se ci saranno dei provvedimenti disciplinari. In generale, comunque, quella di ieri è stata una giornata particolarmente movimentata al GF, dato che l’uscita di Anita ha mandato in confusione in concorrenti e c’è stato un nuovo scontro notturno. Tanta carne al fuoco e tanti argomenti in vista della puntata di domani!