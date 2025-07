A Temptation Island Lucia inscena uno scherzo per far ingelosire Rosario e smuoverlo: lui, sconvolto dai video con il single…

A Temptation Island Lucia inscena uno scherzo per far ingelosire Rosario e smuoverlo: lui, sconvolto dai video con il single Andrea, chiede un falò anticipato. Ma la verità lo spiazza.

Lucia inganna Rosario per farlo ingelosire, lui chiede il falò infuriato

Questa sera su Canale 5 sta andando in onda la settima puntata di Temptation Island, che, dopo il confronto tra Maria Concetta e Antonio, ci porta al falò anticipato tra Lucia e Rosario.

I due stanno insieme da due anni e vivono una relazione a distanza. Lei è pronta a fare il grande passo e vorrebbe andare a convivere, considerandolo un segnale importante per la loro storia. Rosario, invece, non si sente obbligato a prendere questa decisione e appare meno convinto.

Appena arrivata nel villaggio, Lucia inizia ad avvicinarsi al single Andrea. Tra i due nasce subito una forte intesa che cambia le carte in tavola. Proprio questa nuova complicità spinge Rosario a riflettere e a rendersi conto di provare ancora sentimenti profondi per Lucia.

La svolta arriva quando Rosario viene convocato per guardare nuovi video che mostrano il crescente legame tra Lucia e Andrea.

Nei filmati, i due parlano apertamente della loro sintonia: tra sguardi complici, risate e conversazioni sincere, si percepisce una forte attrazione. In un momento particolarmente tenero, Andrea abbraccia Lucia mentre sono in piscina. Successivamente, si sdraiano insieme su un grande cuscino in riva al mare, parlando della loro quotidianità nel villaggio. Lucia, quasi provocatoriamente, definisce quei giorni una sorta di “convivenza”, facendo chiaramente riferimento alla proposta mai accettata da Rosario.

La notte passa tra carezze, confidenze e coccole. I due si addormentano insieme e si salutano con un lungo abbraccio all’alba.

A quel punto, Rosario non riesce più a trattenere le emozioni e chiede un falò di confronto immediato con Lucia.

“Ho visto un video talmente forte che non me lo sarei mai aspettato da te, dormire con altre persone… Ci possono stare massaggi sulle spalle e scherzi, ma la spiaggia fino al mattino… Non so più cosa dire. Io qui dentro ho trovato una ragazza simpatica con cui ho cantato insieme, ma nessuno con cui passare la mia vita“, spiega Rosario nel suo discorso.

“E i video in cui metti in dubbio il sentimento nei miei confronti? Eri incerto, insicuro, non hai trovato la forza di andare a convivere. Perché?”, chiede lei cercando di far capire il motivo dietro il suo comportamento.

“Ho scoperto una mancanza di coraggio e sono bastati due giorni per capire che ho sbagliato tutto. Però forse abbiamo sbagliato tutti e due”, ammette duramente lui.

A questo punto Lucia chiede a Filippo di far vedere un video.

Nel video scopriamo che Lucia e Andrea hanno organizzato tutto per far sbloccare Rosario. Tutti i comportamenti di lei sono quindi stati premeditati e per questo Lucia ha costruito la serata in piscina, fingendo di aver dormito con Andrea in spiaggia.

“Ma tu sei fuori di testa! Che scherzo è? Ho avuto paura di perderti. Ho capito il coraggio e sono entrato super timoroso. Questa cosa dello scherzo mi ha sollevato molto, e ho trovato coraggio nelle storie degli altri. Ho capito che dobbiamo viverci. Lucia sei pronta al mio disordine sette giorni su sette, con il robot che va a sbattere per tutta casa?”, conclude Rosario dando finalmente una possibilità alla loro storia.

Ma cosa sarà accaduto tra i due un mese dopo la fine delle registrazioni? Lo scopriamo proprio ora in diretta!