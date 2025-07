Questa sera nel corso della settima puntata di Temptation Island abbiamo finalmente assistito al falò di confronto tra Angelo e Maria Concetta. Ma come è finito il viaggio nei sentimenti tra i due? Andiamo a scoprirlo.

Ecco come è finita tra Angelo e Maria Concetta a Temptation Island

Questa sera su Canale 5 sta andando in onda la settima puntata di Temptation Island, che è iniziata con il botto. Il penultimo appuntamento con il reality show targato Maria De Filippi è infatti partito con il falò di confronto anticipato tra Angelo e Maria Concetta. Come abbiamo visto ieri, il giovane uomo si è avvicinato sempre più alla single Marianna. Quando però Angelo ha tentato di eludere le telecamere per poter parlare con la tentatrice in libertà, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Proprio Marianna ha infatti smascherato il ragazzo, rivelando che lui avrebbe confessato di volerla rivedere fuori dal programma.

A quel punto, su tutte le furie, Maria Concetta ha deciso di chiedere il falò di confronto al suo compagno e stasera dunque abbiamo scoperto cosa è accaduto tra i due e come è terminato il loro viaggio nei sentimenti. Una volta faccia a faccia, la protagonista del reality show ha prontamente attaccato e accusato il suo fidanzato, che ha inizialmente cercato di discolparsi e giustificarsi.

Successivamente la coppia ha rivisto insieme i video del percorso di Angelo a Temptation Island e qualche istante dopo c’è stato un colpo di scena. Maria Concetta ha accusato il suo compagno di averla tradita poco prima della partecipazione al programma e ha dichiarato di avere delle prove a sostegno della sua tesi. Angelo tuttavia ha negato tutto, pur ammettendo di aver avuto dei contatti con un’altra ragazza.

A quel punto Maria Concetta ha preso una decisione irremovibile e ha lasciato definitivamente Angelo. Termina così il viaggio nei sentimenti della coppia. Ma cosa sarà accaduto tra i due un mese dopo la fine delle registrazioni? Lo scopriremo domani sera.