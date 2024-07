Un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island, Ludovica rivela cosa è accaduto e insinua che Christian voglia tornare con lei. Lui però la sbugiarda e dà una versione diversa della storia.

Ludovica e Christian parlano dopo Temptation Island

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Christian e la sua fidanzata Ludovica. I due tuttavia, a seguito di quanto accaduto all’interno del villaggio, hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione e hanno dunque lasciato il programma da soli. Oggi su WittyTv abbiamo però scoperto cosa è accaduto tra loro un mese dopo la fine della trasmissione. Christian e Ludovica hanno così confermato la decisione presa al falò e ancora oggi sono separati. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato. Nel corso della sua intervista infatti Ludovica ha insinuato che Christian voglia tornare con lei e ha spiegato il perché delle sue parole:

“Christian da parte sua vedo che spera in un ritorno. Mi dice che non sa cosa può succedere tra me e lui, che questa situazione per lui è strana, che non avrebbe voluto che andasse così. Come faceva in passato lo sta facendo anche adesso. Non accetta il distacco da me”.

Poco dopo però a dare la sua versione dei fatti, sbugiardando Ludovica, è stato lo stesso Christian. L’ex protagonista di Temptation Island infatti ha ammesso di non voler affatto tornare la sua ormai ex compagna e di aver già metabolizzato questa scelta. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Sono deluso, ma non ho l’idea di tornare con lei. La mia decisione l’ho presa e l’ho metabolizzata”.

Termina dunque la relazione tra Christian e Ludovica. Ma come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle altre coppie di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.