Si sta preparando la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno vedrà per la prima volta la conduzione di Simona Ventura. Secondo le ultime indiscrezioni, la presentatrice e gli autori avrebbero puntato gli occhi su Temptation Island per cercare potenziali concorrenti.

Il retroscena su Simona Ventura e gli autori del Grande Fratello

Il Grande Fratello sta per tornare! La nuova edizione del celebre reality di Canale 5 partirà ufficialmente a ottobre e alla conduzione, per la prima volta, ci sarà Simona Ventura. Stando a quanto è trapelato, l’intenzione sarebbe quella di riportare il programma alle origini e non mancheranno numerose novità. Il primo cambiamento riguarderà il cast, che dovrebbe essere composto interamente da personaggi Nip, estranei al mondo dello spettacolo e del web, proprio come accadeva in passato. In più verrà eliminato il doppio appuntamento settimanale. La trasmissione dunque andrà in onda in prima serata solo il lunedì.

Attualmente intanto gli autori sono alla ricerca dei concorrenti perfetti e di certo in molti si chiedono già chi sarà a varcare la porta rossa. Nel mentre è giunta voce che la Ventura avrebbe puntato Tommaso Zorzi e lo vorrebbe come unico opinionista. Attualmente però non è ancora ben chiaro cosa accadrà e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. Nelle ultime ore intanto si è sparsa una nuova indiscrezione, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che sia Simona Ventura che gli autori del Grande Fratello starebbero puntando Temptation Island. Il motivo? Cercare potenziali concorrenti. Tuttavia, stando a quanto rivela l’esperto di gossip, al momento la presentatrice e la produzione sarebbero combattuti e non vorrebbero rompere la promessa di un cast al 100% Nip.

Secondo quanto si legge però nel corso del prossimo mese tutto potrebbe ancora cambiare e non si esclude dunque la possibilità che uno dei protagonisti del reality show targato Maria De Filippi possa varcare la porta rossa.