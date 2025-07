Dopo l’uscita separata da Temptation Island, Maria Concetta e Angelo non sono tornati insieme. Nuove rivelazioni su tradimenti e bugie hanno portato alla rottura definitiva della coppia.

Temptation Island, Maria Concetta ha scoperto un altro tradimento di Angelo

A un mese dalla fine di Temptation Island, la coppia formata da Maria Concetta e Angelo ha confermato ufficialmente la rottura definitiva. I due erano usciti separati dal programma, dopo un falò di confronto acceso, e nulla è cambiato da allora. Durante l’incontro con Filippo Bisciglia, Maria Concetta ha raccontato in dettaglio quanto accaduto lontano dalle telecamere.

Subito dopo l’uscita dal reality, Angelo ha confessato di aver baciato la sua ex fidanzata, confermando i sospetti di tradimento che avevano già minato la fiducia di Maria Concetta durante il programma. Come se non bastasse, Angelo ha cercato di scaricare ogni responsabilità sulla ex, minimizzando il suo ruolo nella vicenda.

Nonostante tutto, Angelo ha provato a riconquistare Maria Concetta: si è presentato una sera sotto casa sua nella speranza di parlarle. Purtroppo per lui, lei era fuori. Quel gesto, però, è stato presto annullato da un nuovo comportamento discutibile: Maria Concetta ha scoperto che dopo essere andato via da casa sua, Angelo era uscito a divertirsi e, secondo alcune voci, avrebbe avuto un atteggiamento troppo disinvolto con un’altra ragazza.

Stanca della situazione, Maria Concetta ha deciso di consegnargli le sue cose, aspettandolo sotto casa per tre ore, senza ricevere risposta né al telefono né di persona. Ma il peggio doveva ancora arrivare, perché alla fine, essendo innamorata, Maria Concetta si è avvicinata nuovamente ad Angelo. I dubbi, però, non l’hanno mai abbandonata.

Controllando un estratto conto, la ragazza ha scoperto che Angelo le aveva nascosto un’altra verità: quel giorno in cui lei lo attendeva, il giovane era in compagnia di un’altra donna, tradendola di nuovo. Messo alle strette, Angelo ha confessato tutto. Maria Concetta ha chiuso il capitolo con fermezza: tra lei e Angelo è davvero finita. Nessuna speranza, stavolta, per una riconciliazione.