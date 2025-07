Maria Concetta e Angelo stanno ancora insieme a Temptation Island o si sono lasciati? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare con la lettura per sapere a che punto sono un mese dopo il falò di confronto.

Il percorso di Maria Concetta e Angelo a Temptation Island

Giovedì 3 luglio 2025 inizia su Canale 5 il viaggio dei sentimenti della coppia all’interno del reality. In molti si domandano se Maria Concetta e Angelo stanno ancora insieme dopo Temptation Island o se si sono lasciati.

Prima di rispondere a tutto ciò dobbiamo capire che cosa li ha portati a partecipare alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. A chiamare la redazione è stata la fidanzata a causa di una mancanza di fiducia nei confronti del compagno:

“Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido del mio fidanzato. In passato è stato uno sciupafemmine. Non sono pazza. Non lo becco solo perché lui è un parac**o.

Quando vengo qui a casa sua porto sempre lo scotch al posto della borsetta e faccio il testo dello scotch, è una tecnica che va alla grande. Poi mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”.

(IN AGGIORNAMENTO)

Il falò di confronto

Cos’è successo durante il falò di confronto di Maria Concetta e Angelo?

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo non abbiamo ancora informazioni su come possa essere andato.

(IN AGGIORNAMENTO)

Maria Concetta e Angelo stanno ancora insieme?

Maria Concetta e Angelo stanno ancora insieme dopo Temptation Island o si sono lasciati?

Siccome i profili social delle coppie restano privati fino alla fine della messa in onda della trasmissione, tutti devono aspettare per scoprire cosa accade tra loro dopo il reality.

(IN AGGIORNAMENTO)

Maria Concetta e Angelo un mese dopo

Molti utenti potrebbero avere la curiosità di sapere quale situazione sta vivendo la coppia un mese dopo Temptation Island.

Questa informazione la conosciamo nel momento in cui i due si presentano davanti Filippo Bisciglia nella puntata speciale della trasmissione.

Qui li possiamo vedere di nuovo insieme, da soli oppure in compagnia del tentatore (o tentatrice) che hanno conosciuto nelle settimane di permanenza in Calabria.

(IN AGGIORNAMENTO)

