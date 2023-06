NEWS

Debora Parigi | 28 Giugno 2023

Temptation Island

Arrivano dichiarazioni dettagliate su Isabella di Temptation Island

Dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island sono arrivate alcune segnalazioni su Isabella Recalcati, fidanzata di Manu. La loro storia ha incuriosito poiché, secondo il racconto di lui, lei vorrebbe una vita molto agiata che va oltre le possibilità economiche del ragazzo. E lui fa di tutto per accontentarla.

Sui social una ragazza aveva scritto che non era vero che era stato Manu a scrivere al programma, ma che la domanda era stata mandata da lei costringendo poi il fidanzato a partecipare. E questa ragazza ne era al corrente perché aveva sostenuto anche lei i casting insieme al fidanzato lo stesso giorno. Il sito Fanpage.it, quindi, ha contattato colei che ha lanciato la segnalazione così che potesse raccontare più nel dettaglio quello che sapeva. Giusi Alemanno (questo il suo nome) ha così rivelato: “Lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto”.

Ha quindi spiegato meglio: “Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv”.

Secondo il racconto di Giusi, Manu avrebbe comunque accettato di partecipare perché gli conveniva. Sia lei che il suo compagno lo hanno trovato un ragazzo bravissimo e a modo, ma molto influenzabile “che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata”, la quale è descritta come “molto esigente”. A quanto pare, Manu sarebbe stato anche preoccupato per il suo lavoro come tramviere, poiché non poteva assentarsi per troppo tempo.

La ragazza ha anche dei dubbi sul falò di confronto anticipato che vedremo nella seconda puntata di Temptation Island. Ma secondo lei, lui non accetterà, a meno che non abbiano esigenze lavorative di lasciare il programma prima del previsto. Ma su una cosa riguardo a Isabella è certa: “Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv. Secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello”. Per andare a Uomini e donne, però, si deve essere single. Per questo Giusi è convinta che usciranno separati o si lasceranno poco dopo.