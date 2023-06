NEWS

Andrea Sanna | 2 Giugno 2023

Temptation Island

Temptation Island: promessa di matrimonio per una coppia

Se tra poche settimane tornerà nuovamente Temptation Island a tenerci compagnia su Canale 5 (ancora una volta sarà condotto da Filippo Bisciglia), non sembrano mancare le novità per le coppie che già conosciamo.

Due ex protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island, infatti, diventeranno molto presto marito e moglie. Parliamo di Speranza Capasso e Alberto Maritato. A fine marzo sono diventati genitori di Antonia Marie e preso si sposeranno! A darne l’annuncio è stata proprio la Capasso sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato alcune storie relative alla promessa di matrimonio con il futuro marito, Alberto. E per l’occasione hanno scelto dei look davvero sofisticati.

Un’altra coppia di Temptation Island dunque ha finalmente avuto il suo dolce lieto fine. Ricordiamo infatti che Alberto e Speranza arrivavano da una storia decisamente altalenante e lui più volte l’aveva tradita e ottenuto il perdono della sua compagna. Durante il falò lei aveva però deciso di tornare a casa da single.

Terminato Temptation Island lui ha provato in tutti i modi a riconquistarla, chiedendole poi di sposarlo. Speranza così gli ha concesso l’ennesima possibilità. Quando tutto però sembrava andare per il verso giusto, a fine febbraio dello scorso anno hanno troncato nuovamente, dopo che Alberto è stato avvistato con un’altra.

Maritato sembra essere tornato sui suoi passi e a giugno 2022 è tornato nuovamente insieme a Speranza. Pochi mesi dopo hanno annunciato la gravidanza e poi la successiva nascita di Antonia Marie, fino a oggi quando hanno fatto sapere di volersi sposare.

La notizia del matrimonio tra Speranza e Alberto, tra l’altro, giunge a poche settimane dall’annuncio di una rottura, che ha spiazzato tutti. Ricordiamo infatti che Claudia Venturini e Stefano Socionovo (anche loro ex protagonisti di Temptation Island) si sono separati dopo appena due anni di relazione.