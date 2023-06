NEWS

Andrea Sanna | 2 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La confessione di Gianmaria a L’Isola

Ancora tensioni a L’Isola dei Famosi. Stavolta però non è Helena a essere al centro delle diatribe, bensì Gianmaria Sainato e Pamela Camassa. I due naufraghi hanno avuto una discussione e tra le tante cose il ragazzo ha anche parlato del suo orientamento.

Nel dettaglio Pamela si è lamentata di alcune delle frasi che Gianmaria le avrebbe riservato in queste giornate a L’Isola dei Famosi: “Hai detto che sono una frustrata. Io non mi sono mai permessa di giudicare le tue cose private e non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche in questo caso io non ho detto nulla. Invece tu hai detto cose non belle e che sono acida”.

A tali affermazioni Gianmaria Sainato ha sbottato contro la naufraga de L’Isola dei Famosi: “Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale e quindi?”. Pamela Camassa dalla sua ha pensato bene di difendersi, spiegando che non ci sarebbe nulla di male: “Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto“.

Una diatriba di cui probabilmente si parlerà lunedì in puntata a L’Isola dei Famosi e che ha fatto discutere anche gli utenti del web. Intanto c’è da dire che quella di Gianmaria Sainato non è una vera e propria confessione, dato che già nel 2018 in un’intervista aveva parlato del suo orientamento sessuale, dicendo di non sentirsi affatto a disagio. Nel suo discorso in quell’occasione disse di parlarne piuttosto liberamente e di non essersi mai fatto problemi.

Tornando a oggi Gianmaria Sainato è la prima volta che parla della sua vita privata in questi termini, poiché nelle scorse settimane aveva chiesto espressamente a Marco Mazzoli e gli altri concorrenti di non voler affrontare l’argomento. A svelare ciò proprio lo speaker dopo una discussione con Sainato.