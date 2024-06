Temptation Island è appena iniziato ed è già scoppiata la lite tra Raul, uno dei fidanzati di questa nuova edizione del reality show, e il tentatore Andrea.

Scoppia la lite a Temptation Island

Finalmente è tornato Temptation Island. Stasera infatti su Canale 5 sta andando in onda la nuova edizione del reality show, attesissima da tutto il pubblico. In questi primi minuti stiamo dunque facendo meglio la conoscenza delle coppie che quest’anno sono partite per un viaggio nei sentimenti e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Poco fa intanto i fidanzati e le fidanzate hanno fatto la conoscenza delle tentatrice e dei tentatori. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato.

LEGGI ANCHE: “Viene fuori il Mr. Hyde: Tony ammette di avere una doppia vita (ma non sa che Jenny vede tutto)

Alla vista dei single infatti Raul, uno dei protagonisti di questa edizione, ha fatto una battuta che non è passata inosservata, affermando: “Ma che vi mangiate? I sassi?”. A quel punto a prendere la parola è stato Andrea, uno dei tentatori, ed è così scattata la lite con Raul.

Il single di Temptation Island ha infatti replicato dichiarando: “Stai tranquillo, le curiamo noi, non ti preoccupare”. Non è mancato un botta e risposta tra i due e così Raul ha aggiunto: “Ti curo a te se vuoi”. L’ultima parola è stata però del tentatore, che ha chiosato: “Si, quando di pare”.

Il tentatore che litiga con il toporagno dopo 30 secondi la mia linfa#temptationisland pic.twitter.com/DiUsnU2vmP — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) June 27, 2024

Insomma nonostante il reality show sia appena iniziato si promettono scintille. Ma cosa accadrà una volta che le coppie entreranno nei villaggi? Non resta che attendere per scoprilo.