Nella giornata di ieri Chiara Ferragni ha creato un post su Instagram all’interno del quale ha fatto gli auguri a Paloma per il suo primo compleanno.

Gli auguri di Chiara Ferragni

La dolcissima Paloma è stato il cane protagonista delle Stories dei Ferragnez per diverso tempo. Nel corso dei mesi abbiamo l’abbiamo vista mentre combinava dei guai, come per esempio, rubando le ciabatte di Prada a Chiara Ferragni oppure portando via il telefono di Fedez, che stava facendo un video con Vittoria.

Dopo la separazione tuttavia è sparita dai social e molti utenti hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto. Dopo essersi trasferito Federico ha fatto una dolce dedica alla sua cagnolina e poi ha rivelato di non essere più riuscito a vederla:

“Ma che str**zo cosa? Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il c**zo. Ma devo mettermi nella live del Rosso a piangermi addosso? No!

La prendo sul ridere anche perché in questo periodo se non prendo sul ridere le cose mi lancio dal balcone con le ali di cartone. Sembra che uno non può scherzare sulle proprie tragedie, mi sono stupìto. La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere mi rode il cu** perché non ne capisco le ragioni“.

Oggi Paloma sta insieme a Chiara Ferragni e ogni tanto la troviamo nelle Stories dell’influencer. In queste ore ha pubblicato due foto in compagnia del cane per festeggiare il suo primo compleanno. Qui sotto possiamo vedere le immagini mentre l’abbraccia sul letto, pare infatti che ieri notte abbiano dormito insieme.

Tantissimi auguri a questa stupenda cagnolina!