Dopo Temptation Island, Maria Concetta e Angelo sono stati avvistati insieme: ritorno di fiamma per loro?

Maria Concetta e Angelo si erano lasciati ufficialmente a Temptation Island, con lei determinata a restare sola. Ma a sorpresa è arrivata una segnalazione, che informa di averli visti in un locale a Marina di Ragusa con amici in comune. I fan del reality ora si chiedono: ritorno di fiamma in corso?

Temptation Island, Maria Concetta e Angelo visti insieme

Sembrava tutto finito tra Maria Concetta e Angelo, una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Durante il falò di confronto finale, lei aveva deciso di troncare, chiudendo una storia fatta di incomprensioni e tensioni. Proprio Maria Concetta, dopo il programma, aveva confermato la rottura e ribadito la sua volontà di voltare pagina: niente ripensamenti, solo voglia di ricominciare da sola.

LEGGI ANCHE: Ex fidanzata di Temptation coinvolta in un brutto incidente: “Ho lesioni ovunque” – FOTO

Ma ora una nuova segnalazione, raccolta da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, fa tornare l’attenzione su questa coppia e lascia spazio ai dubbi: tra i due c’è davvero un capitolo chiuso o c’è qualcosa di irrisolto?

Ecco quanto riportato dal segnalatore: «Ciao, ho incontrato ieri Maria Concetta e Angelo di Temptation Island al locale 20 Passi a Marina di Ragusa. Erano distaccati ma con amici in comune, non hanno mai ballato insieme. Verso l’1 lui è andato via!».

Una semplice serata condivisa tra amici? Oppure un segnale che, nonostante la decisione di separarsi, i due continuano a frequentare gli stessi ambienti — e forse anche a sentirsi? Certo, i presenti li hanno descritti come “distaccati”, ma il fatto che fossero lì, nello stesso locale e con la stessa compagnia, ha inevitabilmente fatto nascere qualche sospetto tra i fan più attenti.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né smentite da parte dei diretti interessati. Resta però il dubbio: quella tra Maria Concetta e Angelo è davvero una storia chiusa dopo Temptation Island? Oppure ci potrebbe essere un lento riavvicinamento, lontano dalle telecamere?

Come spesso accade dopo Temptation Island, la vita reale riserva nuovi capitoli inattesi. E quello tra Maria Concetta e Angelo chissà non possa essere un nuovo inizio. O forse potrebbe semplicemente trattarsi di un incontro ma senza secondi fini. Chissà!