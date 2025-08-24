Come mai Gigi D’Alessio ha lasciato The Voice e a rivelare i motivi di questa decisione

In una recente intervista Gigi D’Alessio ha rivelato per la prima volta perché ha lasciato The Voice. Ecco quali sono i motivi del suo addio al programma condotto da Antonella Clerici.

Perché Gigi D’Alessio ha lasciato The Voice

Per la prima volta, Gigi D’Alessio rompe il silenzio e racconta i reali motivi che l’hanno portato a dire addio a The Voice (ecco chi sarà al suo posto) dopo tanti anni. In un’intervista rilasciata a La Repubblica con Silvia Fumarola, il cantante partenopeo si apre in modo sincero e diretto, com’è solito fare.

Da tempo ormai Gigi D’Alessio è apprezzato sia da Mediaset che dalla Rai e ha conquistato un pubblico importante, anche se negli ultimi tempi sedeva nella poltrona di giurato del programma condotto da Antonella Clerici. Quando è stata annunciata la sua uscita da The Voice, molte voci si sono diffuse, ma qual è la verità?

«Nulla. Sto bene sia di qua che di là, non ho girato le spalle a nessuno. Dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici». Gigi D’Alessio chiarisce dunque che la sua scelta non è dettata da rancori o crisi con la Rai o con il talent, ma da un desiderio di rinnovamento e di non cadere nella routine.

In effetti, la prossima stagione vedrà Gigi D’Alessio protagonista su Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada, confermando così il suo impegno televisivo su un altro progetto. Antonella Clerici, conduttrice di The Voice, non aveva nascosto il suo dispiacere alla notizia, ma al contempo, senza risentimenti, l’ha accettata di buon grado.

In conclusione, Gigi D’Alessio vuole non solo focalizzarsi sul ruolo di giudice ma concentrarsi anche su altro. Da qui l’intenzione di fare un passo indietro solo dedicarsi ad altri lavori. E chissà che un giorno non possa tornare nuovamente a sedersi nella famosissima poltrona rossa!