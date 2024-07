Non è ancora finito Temptation Island, ma già si parla di quello che succederà a settembre. È arrivata una prima segnalazione su una delle coppie che dovrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione autunnale.

Temptation Island

Come annunciato nelle scorse settimane Temptation Island non avrà solo questa edizione, ma anche una versione autunnale per la prima volta. Una notizia questa che ha entusiasmato il pubblico. Le candidature sono aperte e tra la voglia di alcuni volti noti di mettersi in gioco (e non solo) ora arriva una segnalazione su una presunta coppia che potremmo vedere nei prossimi mesi.

Lo scoop è arrivato a Deianira Marzano, tra i direct. Tra gli utenti qualcuno le ha scritto quanto segue: “Per caso si sa già qualcosa del cast di settembre di Temptation Island? Perché qua al mio paese una coppia dice di essere stata presa”.

Ma non è finita qui, perché la persona in questione ha fornito anche qualche piccolo dettaglio in più sui presunti protagonisti di Temptation Island. Ha fatto sapere che lei sarebbe sammarinese, dando degli spunti anche sul profilo Instagram, mentre lui pare sia di Roma o Perugia e, anche in questo caso, ha segnalato quale sarebbe il nome del presunto fidanzato.

La segnalazione su Temptation Island – storia Instagram di Deianira Marzano

Chiaramente si tratta una notizia che a oggi prendiamo con le pinze, dato che è attualmente in corso l’edizione del programma delle tentazioni e sono in corso le candidature per la prossima edizione.

C’è da dire, in ogni caso, che le notizie e segnalazioni su Temptation Island sono all’ordine del giorno. I telespettatori spesso e volentieri informano di avvistamenti o svelano come sarebbe finito il percorso delle coppie nel programma. Di recente infatti si è parlato di uno dei fidanzati che pare essere uscito con una tentatrice, ma quest’ultima sarebbe poi sparita. C’è chi ha poi notato come tra i tentatori ci sia un ex calciatore professionista e ieri si è tanto parlato anche del perché alcune scene siano censurate.

Giovedì intanto scopriremo quale sarà il percorso delle coppie rimaste in gioco e come terminerà la loro avventura a Temptation Island.