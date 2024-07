Spesso alcune scene di Temptation Island nel montaggio finale non vengono mostrate e, di conseguenza, censurate. Ma come mai questa scelta? A svelarlo è una delle autrici della trasmissione!

Temptation Island, perché le scene vengono censurate

Nei reality show come il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi o Temptation Island ci si aspetta di vedere tutte le scene senza tagli o censure. All’estero nelle versioni straniere di questi programmi, non si fanno di certo troppi problemi e ciò che accade tra i protagonisti lo mostrano senza filtri. Ma in Italia non si può dire certamente lo stesso e a parlare di questo è stata Raffaella Mennoia, come vedremo.

Prendiamo appunto come esempio Temptation Island (che tornerà giovedì sera su Canale 5), dove Maria De Filippi e i suoi collaborati realizzano dei montaggi incentrati più sulle storie, sulle emozioni e reazioni a caldo dei protagonisti, cercando però di mantenere il mistero su alcune scene.

Quando infatti vediamo immagini di tentatori o tentatrici appartarsi con una delle fidanzate o dei fidanzati, molte scene non vanno in onda alla luce del sole. Una volta entrati all’interno delle casette, infatti, spesso lasciano che sia il pubblico a immaginare attraverso le loro parole o rumori. Come detto a parlare di queste scene “non mostrate” ci ha pensato Raffaella Mennoia a La Repubblica.

La storica collaboratrice di Temptation Island ha fatto sapere infatti l’intenzione di voler portare il telespettatore a farsi un’idea sull’accaduto, perché a detta loro funzionerebbe di più. E in effetti non ha tutti i torti, dato che le puntate del reality show volano con gli ascolti. Solo l’ultima ha raggiunto i 3,6 milioni di spettatori con il 31% di share. Queste le sue parole:

“Che cos’ha di diverso la versione italiana rispetto alle altre? L’abbiamo resa interessante grazie al montaggio, più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo. In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione”.

Peraltro Raffaella Mennoia ha commentato anche chi sostiene che Temptation Island sia “trash”. Lei non è d’accordo e pensa l’esatto contrario a riguardo. Non pensa nemmeno che chi partecipa lo faccia per esibizionismo. Magari qualcuno può essere incuriosito dall’idea di fare televisione e chi invece la prende più seriamente, come una sorta di terapia di coppia.

Temptation Island in ogni caso è un programma confezionato in questo modo e negli anni ha regalato ascolti straordinari alla sua rete!