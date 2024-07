Giunge una nuova segnalazione su uno dei fidanzati di Temptation Island, secondo cui sarebbe uscito dal villaggio con una tentatrice. Quest’ultima però poi sarebbe sparita. Ecco quanto emerso sui protagonisti del programma.

Temptation Island, uno dei fidanzati sarebbe uscito con una tentatrice, ma…

Giovedì sera su Canale 5 Temptation Island tornerà con un nuovo attesissimo appuntamento, dove scopriremo come proseguirà il percorso delle coppie. Intanto le indiscrezioni sui protagonisti del reality show sono sempre più frequenti. Mentre si parla della possibilità di vedere uno dei tentatori sul trono di Uomini e Donne o di Raul avvistato nuovamente in un locale senza Martina, c’è un altro fidanzato che sta facendo discutere.

Stavolta si tratta della coppia formata da Alex e Vittoria. Fidanzati da 1 anno e 9 mesi, è stata lei a scrivere a Temptation Island. Motivo? Vittoria vuole capire se effettivamente il suo fidanzato vuole o meno stare con lei, perché non la include nella sua vita. Poi l’episodio del compleanno di Alex, in cui lui aveva parlato della presenza di soli amici, ma in realtà c’erano anche delle ragazze (ma non la sua fidanzata!).

LEGGI ANCHE: Temptation Island riparte a settembre con una nuova edizione (e c’è già una segnalazione sulla prima coppia)

E proprio su questa coppia di Temptation Island è giunta una segnalazione. Secondo un utente infatti ci sarebbero dei risvolti interessanti. Il fan del programma ha contattato Deianira Marzano, dando alcune informazioni, che noi al momento prendiamo con le pinze. Sembrerebbe però che Alex e Vittoria non stiano più insieme, ma non solo. Ecco quanto si apprenderebbe dal rumor:

“Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino al 1° agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice!”.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Alex di Temptation Island

Non abbiamo alcuna conferma sul fatto che Alex sia davvero uscito con una delle tentatrici e abbia così deciso di rompere con la fidanzata Vittoria. Se così fosse però dopo Temptation Island pare non sia andata molto bene. In ogni caso prendiamo con le pinze queste indiscrezioni e attendiamo notizie ufficiali da parte dei diretti interessati.