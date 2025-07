Simone di Temptation Island, il fidanzato di Sonia B, ha raccontato ad alcune tentatrici di sentirsi terrapiattista. Ecco tutto ciò che ha rivelato.

Le parole di Simone a Temptation Island

Questa sera ha inizio la seconda puntata di Temptation Island e stando alle anticipazioni rilasciate dai profili social del programma ne vedremo davvero delle belle. Tutte le coppie saranno messe alla prova e le fidanzate, così come i fidanzati, vedranno dei video che faranno avere loro delle reazioni forti.

Prima di tutto ciò, però, il pubblico ha visto un video di Simone che si sta godendo la sua permanenza nel villaggio dei fidanzati. Qui il compagno di Sonia B si è confrontato con alcune tentatrici e ha raccontato alcune sue particolari convinzioni:

“Sono terrapiattista io. Sferica, non tridimensionale, tonda. Mai assolutamente, come l’uomo non è mai andato sulla luna. Come sono esistiti i giganti, come i dinosauri non si sono mai estinti”.

Le tentatrici presenti alla discussione gli hanno anche chiesto altre spiegazioni e si sono mostrate abbastanza sorprese dalle dichiarazioni di Simone. Ovviamente potrebbe aver tutto ciò con ironia, un gioco per fare ridere il pubblico a casa e i concorrenti lì con lui.

Vedremo cosa accadrà prossimamente tra la coppia di Temptation Island. Noi vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso fino al loro falò di confronto. Il video completo lo trovate sul profilo di WittyTV.