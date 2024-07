Quando Filippo è arrivato nel villaggio di Temptation per chiamare Vittoria al falò di confronto, la reazione di Martina non è sfuggita

Sul finire della puntata ieri Filippo Bisciglia ha richiamato nel villaggio delle fidanzate, Vittoria. A lei ha annunciato che il suo compagno ha chiesto il falò di confronto anticipato. A sorprendere è stata però la reazione di un’altra fidanzata di Temptation Island, ovvero Martina.

Temptation Island, la reazione di Martina al falò di Vittoria

La quinta puntata di ieri di Temptation Island ci ha dato importanti notizie. Dal falò di confronto tra Lino e Alessia (il secondo), per passare a quello tra Luca e Gaia. Oggi sia la prima che la seconda coppia non stanno più insieme, come per loro stessa ammissione. Ma c’è grande attesa anche per Alex e Vittoria. Quando Filippo Bisciglia ha richiamato la fidanzata per il falò di confronto, a sorprendere è stata però la reazione da parte di Martina. Ma partiamo per ordine.

Vittoria ha coinvolto il fidanzato in questa avventura e all’interno del villaggio entrambi hanno fatto la conoscenza di alcuni single. In particolare Vittoria, quando proprio durante l’episodio di ieri si è pericolosamente avvicinata al single Simone Dell’Agnello. Tra i due c’è stata una brusca accelerata che li ha portati a essere un po’ troppo vicini. I due hanno persino provato a eludere i microfoni durante uno scambio di tenerezze e non è chiaro se si siano o meno baciati a Temptation Island.

Queste immagini però sono bastate per fare in modo che Alex richiedesse di vedere immediatamente Vittoria e decidere cosa fare della loro storia d’amore. Come accennato poco prima, quando Filippo Bisciglia è andato a cercare Vittoria e ha radunato lei e tutte le fidanzate per l’annuncio, a colpire è stata l’espressione di Martina. La ragazza è sembrata molto tesa per le parole del conduttore di Temptation Island. Quando poi il presentatore ha virato su Vittoria, è parso quasi che Martina abbia fatto un’espressione compiaciuta, come a dire: “ma la sono svignata”.

C’è da dire che presto toccherà anche a lei affrontare Raul a Temptation Island, dunque l’appuntamento è solo rimandato a stasera!

La reazione di Martina in ogni caso è stata motivo di battutine di ogni genere sui social, perlopiù simpatiche. Probabilmente non ci si aspettava quel mezzo sorrisetto, dettato sicuramente dalla tensione.

Ed è proprio dall’istante in cui Filippo Bisciglia ha fatto il suo ingresso nel villaggio per richiamare Vittoria, che si ripartirà stasera. Scopriremo solo nel corso della diretta come sarà finita per le coppie e se saranno uscite insieme o separate da Temptation Island. Che ne sarà di Alex e Vittoria?