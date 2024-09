Siria Pingo e Matteo Vitali, ex protagonisti di Temptation Island, hanno preso parte a un’intervista a Verissimo. In tale occasione la fidanzata ha raccontato del suo difficile percorso di dimagrimento ed è scesa nei dettagli sull’intervento subito.

Siria e l’intervento prima di Temptation Island

Siria Pingo e Matteo Vitali hanno preso parte all’ultima edizione di Temptation Island e hanno fatto commuovere il pubblico con la loro emozionante storia d’amore. Durante il falò di confronto hanno rivelato confessioni sul proprio passato: Matteo ha parlato del bullismo subito e di come questo abbia influito sul suo carattere, mentre Siria della sua passata obesità.

Più volte la compagna ha raccontato il suo difficile trascorso e a Verissimo è scesa nei dettagli anche sull’intervento al quale ha dovuto sottoporsi. Aveva sempre molta ansia nell’uscire di casa perché si sentiva osservata, anche se il fidanzato ha sempre cercato di aiutarla:

“Mi hanno tolto il 90% dello stomaco. Al risveglio dall’intervento volevo la mia routine ma no potevo. In due anni ho perso 85 chili e non riesco a immaginarmi così. Abitavo al quarto piano, lui aveva paura. La nostra relazione aveva subito un po’ di crisi, non avevo piacere a uscire con le persone”.

In un secondo momento, con il fidanzato Matteo, ha parlato dei progetti futuri. La coppia ha affermato di volere dei figli e anche di sposarsi. Al momento però non sono stati fatti programmi nel breve periodo e di conseguenza dovremo attendere ancora un po’ di tempo per scoprire che cosa accadrà.

Nel frattempo il pubblico non vede l’ora di scoprire come andrà la nuova edizione di Temptation Island e se si appassionerà alle vicende dei protagonisti come questa estate. L’appuntamento è per martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 alle ore 21:30 circa. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.