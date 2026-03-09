Tre nuovi programmi in arrivo con la conduzione di Michelle Hunziker: da Battiti Live Spring a Karaoke e The 1% Club.

Nuovi programmi TV in arrivo con Michelle Hunziker

Non solo il ritorno del Grande Fratello Vip (con il cast annunciato a una settimana dall’inizio del reality show: CLICCA QUI PER SCOPRIRLO) con Ilary Blasi. Nuovi proteggi TV arriveranno anche per Michelle Hunziker.

Come svelato da Davide Maggio, infatti, Michelle Hunziker sarà al timone di Battiti Live Spring e una nuova versione di Karaoke, che era stato presentato due anni fa ma non era stato ancora realizzato.

Stando a quanto riportato, pare che i due programmi avranno come location una piazza della città di Ferrara (entrambi) entro la fine del mese di marzo. Le registrazioni dovrebbero tenersi a distanza di pochi giorni l’una dall’altra.

Le indiscrezioni su Battiti Live Spring e Karaoke

Stando alle prime indiscrezioni, Battiti Live Spring, che vedremo anche in estate (a quanto pare questa volta ancora con Ilary Blasi e Alvin) avrà tre puntate in totale. Dal settimanale Chi è emerso che dovrebbe vedere alla conduzione non solo Michelle Hunziker, ma sarà affiancata da Alvin.

Dall’altra parte, invece, per Karaoke pare siano previste due puntate.

Forse i pochi appuntamenti serviranno per testare l’impatto sul pubblico di Canale 5.

The 1% Club con la Hunziker

Ma non solo. A quanto pare infatti, secondo quanto ripreso dalla rubrica C’è chi dice di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, ci sarà un terzo programma affidato a Michelle Hunziker.

Ecco quanto riportato dal trafiletto della rivista:

“Come svelato da ‘Chi’, Michelle sarà anche alla conduzione de The 1% Club, format britannico destinato a Canale 5 le cui puntate sono già state registrate”.

Insomma tanti impegni televisivi, a quanto pare, per Michelle Hunziker in questo periodo, in attesa di rivederla sul piccolo schermo.

