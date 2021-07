1 Svolta a Temptation Island

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island c’è quella formata da Manuela e Stefano. Come ormai è ben noto, i due sono fidanzati da 4 anni e mezzo, tuttavia da circa un anno le cose non sembrerebbero più funzionare. La Carriero infatti nel corso del 2020 ha scoperto alcuni tradimenti di Sirena, e a quel punto ha smesso di fidarsi del suo compagno. Proprio Manuela così ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 per mettere alla prova non solo la sua storia, ma anche lo stesso Stefano, che dal suo canto vuole capire a sua volta se la relazione può proseguire. All’interno dei due villaggi però sono subito emersi i problemi tra i due, che nel mentre si stanno godendo a pieno questa esperienza.

Proprio nel corso della seconda puntata di Temptation Island, andata in onda alcune ore fa, abbiamo visto Manuela avvicinarsi in particolar modo al tentatore Luciano, e sembrerebbe che tra i due ci sia un certo feeling. Nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione di Stefano, che dopo aver visto la sua compagna rapportarsi a un altro uomo è rimasto deluso dalla Carriero. A prendere le parti di quest’ultima tuttavia in queste ore è stata nientemeno che la sorella di Manuela, che sui social ha fatto intendere di fare il tifo per il tentatore Luciano! Francesca ha infatti condiviso il tweet di un’utente che ha pubblicato un messaggio contro Stefano e una foto del single, affermando:

“Comunque Manuela io direi che puoi benissimo fare a meno di Stefano, credimi”

A far notare l’accaduto, come si evince, è stata Deianira Marzano, che prontamente ha detto la sua. Nel mentre nel corso della puntata di Temptation Island proprio Stefano ha speso delle durissime parole per Manuela. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.