Chi è Benedetta Pascali di Temptation Island? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

Chi è

Nel cast dei tentatori e tentatrici di Temptation Island 2023 figura il nome di Benedetta Pascali. La giovane romana sta facendo parlare di sé per la vicinanza a Daniele De Bosis, uno dei fidanzati. Ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Qui alcune info e curiosità sul suo conto: età, vita privata e Instagram.

Chi è Benedetta Pascali

Nome e Cognome: Benedetta Pascali

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Roma

Età: 26 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: imprenditrice

Fidanzato: Benedetta è single

Figli: Benedetta non ha figli

Tatuaggi: Benedetta non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @benedettapascali

Benedetta Pascali età e biografia

Apriamo la biografia di Benedetta Pascali di Temptation Island svelandovi subito quanti anni ha e dov’è nata. La ragazza è nata a Roma nel 1997 (non conosciamo la data di nascita completa e quindi nemmeno il segno zodiacale) e la sua età oggi è di 26 anni.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi sappiamo Benedetta di Temptation Island dopo aver conseguito il diploma presso l‘IPSIA Europa odontotecnico ed aver frequentato la carriera universitaria, oggi fa il lavoro di imprenditrice.

Vita privata

Scarse le informazioni circa la vita privata di Benedetta Pascali. Sua mamma è una casalinga, mentre suo papà è un meccanico. Con entrambi ha un bel rapporto e loro si fidano molto di lei.

La tentatrice di Temptation Island dovrebbe essere single, dato che nel 2023 ha preso parte al reality. Non si sa nulla nemmeno per quel che riguarda il suo passato.

Tra le curiosità sappiamo che ama la musica e per diversi anni ha suonato la chitarra.

Dove seguire Benedetta di Temptation Island 2023: Instagram e social

Su Facebook, dove ha un profilo personale, e su Instagram è possibile seguire Benedetta Pascali di Temptation Island.

Qui condivide tutto ciò che la riguarda, dal lavoro ad attimi di quotidianità. Come detto in precedenza presenti anche i suoi costumi.

Ama molto il suo corpo, che mette in mostra nelle varie foto postate e ci lavora tanto attraverso l’attività fisica.

Carriera

Prima di Temptation Island Benedetta Pascali ha intrapreso la carriera di modella, quando aveva appena 17 anni. Seguita da un’agenzia ha avuto modo di farsi conoscere.

Questo le ha permesso dunque di vincere diverse manifestazioni. Da Miss Terracina nel 2014, alla fascia Miss Gran Prix e Miss Intimo, poi News modella Today e infine anche Miss Fiumicino.

La single del reality show di Canale 5 oggi è imprenditrice e ha realizzato una linea di costumi pubblicizzata sui suoi social.

Benedetta Pascali a Temptation Island 2023

Come ogni edizione di Temptation Island 2023 che si rispetti, condotta da Filippo Bisciglia, vede protagoniste le storie delle coppie.

Ognuna di essa, però, vedrà incrociarsi nel proprio cammino i single, con i quali avranno modo di interagire. Da Benedetta Pascali a Lollo Di Curzio. Per passare a Davide Blanda, Fouad Elshafie, Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

A chi si chiede dove si vede Temptation Island la risposta è semplice: la trasmissione è possibile seguirla su Canale 5 ogni lunedì dal 26 giugno.

Le puntate si possono recuperare anche su Mediaset Infinity (dove si può seguire anche live), su Mediaset Extra e su La5. Contenuti presenti anche su Witty TV.

Le coppie di Temptation Island 2023

Ma chi va e chi sono i partecipanti di Temptation Island 2023?

In questo elenco vi riportiamo chi è Perla di Temptation Island così come tutti gli altri concorrenti di questa stagione:

Nel corso delle puntate conosceremo le loro storie e scopriremo se le coppie menzionate decideranno di uscire insieme o separati dal programma. A mettere i bastoni tra le ruote nel loro rapporto tentatori e tentatrici.

Il percorso di Benedetta a Temptation Island

Dal 26 giugno stiamo via via conoscendo meglio Benedetta Pascali a Temptation Island. La ragazza, infatti, durante il percorso ha stretto un bel legame con Daniele De Bosis, provocando la furia di Vittoria Egidi, fidanzata del ragazzo.

Dal canto suo Daniele sembra essere incuriosito dalla ragazza e ha trovato in lei una spalla e una confidente importante nel programma. Dunque vedremo cosa succederà e come si evolverà il loro rapporto.

(IN AGGIORNAMENTO)