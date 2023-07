NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

Il fratello gemello del tentatore di Temptation Island

Tra i tentatori di quest’ultima edizione di Temptation Island Fouad Elshafi è sicuramente tra i più amati e apprezzati dal pubblico. 32 anni, romano e di origini egiziane, il suo nome significa “cuore” in arabo.

Il ragazzo lungo il percorso a Temptation Island si è avvicinato a Gabriela e ha messo a rischio il rapporto tra quest’ultima e il fidanzato Gabriele, tanto che i due sono usciti separati dal programma (ma con presunto colpo di scena finale).

Tornando a Fouad in queste settimane abbiamo scoperto qualcosa sul suo conto e in particolare a interessare ai telespettatori è stata la notizia riguardante suo fratello. Ebbene il ragazzo ha due fratelli a cui è davvero legatissimo e uno di loro si chiama Yousif ed è il suo gemello. I due hanno un legame davvero molto speciale ed è per tale ragione che il tentatore di Temptation Island crede molto nell’unione fraterna.

Fouad e Yousif sono davvero identici e suoi social non mancano occasione di postare immagini che li ritraggono insieme. Due vere gocce d’acqua!

Fouad insieme al fratello Yousi – Foto Instagram

Ma non è finita qui, perché sempre a proposito del tentatore di Temptation Island e di suo fratello Yousif siamo riusciti a scoprire che insieme all’altro fratello gestiscono un locale da circa sei/sette anni, di nome Interno 7 nella Capitale. Fouad tra l’altro, così come suo fratello, è un fotografo autodidatta. E sta trasformando questa sua passione per la fotografia in lavoro.

I due oltre ad avere dei profili Instagram separati, hanno anche delle pagine dedicate alle loro professioni. Una al ristorante in cui lavorano insieme, l’altra invece dedicata alla fotografia.

Tra l’altro secondo alcuni utenti Fouad prima di Temptation Island avrebbe già partecipato ad alcuni programmi TV.

